CNE deja sin efectos regulación asimétrica para Pemex

La Comisión Nacional de Energía (CNE) extinguió de manera oficial y permanente todas las normativas, acuerdos y resoluciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre la relación de la estatal petrolera y sus clientes privados, al publicar este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo para dejar sin efectos la regulación aplicable a las ventas de primera mano y a la regulación asimétrica de Petróleos Mexicanos y sus empresas filiales.

El Acuerdo establece en su Artículo Único que se dejan sin efectos todos los actos administrativos que conformaban la regulación aplicable a las Ventas de Primera Mano y la regulación asimétrica a las que se sujetaban Pemex y sus filiales.

También se incluye un Anexo Único con las disposiciones derogadas, como directivas de precios, metodologías de cálculo, reglas de información y transparencia, así como acuerdos de acceso abierto y condiciones contractuales emitidos por la CRE.

Entre las principales consecuencias destacan la reconfiguración de precios mayoristas, la redefinición de relaciones contractuales y el ajuste en la estrategia comercial de Pemex y sus filiales, consideraron en QUA Consultores.

“El 6 de octubre de 2025 marca el inicio de una nueva etapa de la regulación energética en México”, aseveraron, “los actos publicados hoy en el DOF son más que simples ajustes administrativos: son las primeras piezas del nuevo rompecabezas normativo con el que la CNE buscará ordenar, supervisar y digitalizar el sector”.

El Acuerdo formaliza el cierre del régimen de intervención regulatoria sobre Pemex y consolida la transición hacia un modelo de competencia supervisada.

Este acto marca el cierre del régimen de control regulatorio instaurado en 2013 bajo la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y formaliza la plena asunción de facultades regulatorias por parte de la CNE.