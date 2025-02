Cierres carreteros ponen en jaque a la industria y generan pérdidas de 400 millones de pesos: Concamin

Ante la titular de la Secretaría de Gobernación, Rose Icela Rodriguez, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagon exigió seguridad pública y a las inversiones, de lo contrario, advirtió que no habrá empleos ni crecimiento en México.

“La seguridad tanto física como jurídica es una condición indispensable para el crecimiento económico. Debemos erradicar la impunidad y combatir juntos frontalmente el contrabando y las prácticas ilegales que perjudican la economía formal”, estableció el dirigente empresarial en el marco de la 107 Asamblea General Ordinaria de la Concamin.

En entrevista posterior, Malagon comentó que tanto la Canacar como diversas asociaciones de transportistas se reunieron con autoridades federales para expresar su preocupación por el alza en los robos en las carreteras, además de los paros.

Señaló que las caravanas de transportistas -las que se han realizado esta semana en la carretera México-Pachuca, Querétaro y Toluca- y bloqueos que se realizan han provocado la pérdida de 400 millones de pesos por la entrega tardía de mercancías y productividad.

“Sólo hay crecimiento económico sustentable con certeza jurídica que garantice seguridad a las inversiones. Sin certeza jurídica, no hay inversión y si no hay inversión no tenemos desarrollo. La industria necesita reglas claras, un marco normativo estable y una garantía del cumplimiento de los contratos”, agregó