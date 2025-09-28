Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

CFE analiza causas del apagón en la Península de Yucatán

Mediante maniobras estratégicas y de telecontrol, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectó en seis horas y 21 minutos a los 2.26 millones de usuarios que se quedaron sin energía el viernes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entidades donde el apagón fue prácticamente total.

main image

Quintana Roo. Foto: Twitter / @CFEmx

Karol García

Mediante maniobras estratégicas y de telecontrol, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectó en seis horas y 21 minutos a los 2.26 millones de usuarios que se quedaron sin energía el viernes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entidades donde el apagón fue prácticamente total.

“Realizaremos el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir recurrencia de eventos de este tipo”, indicó la empresa del Estado después de informar se presentó una falla en líneas de alta tensión, con lo que salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades de generación.

La CFE se comprometió informar al público lo que provocó el incidente, tal como lo ordenó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Temas relacionados

Karol García

Karol García es reportera de Empresas y Negocios.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete