CFE analiza causas del apagón en la Península de Yucatán

Mediante maniobras estratégicas y de telecontrol, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconectó en seis horas y 21 minutos a los 2.26 millones de usuarios que se quedaron sin energía el viernes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entidades donde el apagón fue prácticamente total.

“Realizaremos el análisis técnico necesario para determinar la causa raíz y prevenir recurrencia de eventos de este tipo”, indicó la empresa del Estado después de informar se presentó una falla en líneas de alta tensión, con lo que salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades de generación.

La CFE se comprometió informar al público lo que provocó el incidente, tal como lo ordenó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.