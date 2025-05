La capacidad de desaprender, para aprender

Para Luis Gaitán, CEO de Pure.Creative Chemistry, las conexiones se basan en la química, la cual se desarrolla desde el inicio de las relaciones humanas y que puede derivar en el éxito de una estrategia. “La química es el elemento central y detonante para que sucedan cosas grandes. No importa si tienes un pensamiento brutal o una gran idea, si esta no conecta, no pasará nada”.

Durante su participación en Mercado Ads Studio - plataforma que ha reunido a mentes brillantes del marketing para compartir nuevas experiencias, tendencias y oportunidades - señaló que, hasta las ideas más brillantes, requieren adaptaciones conforme al país en el que se desarrollan; respondiendo a la cultura, idioma, nivel educativo, entre otros. “Hay que entender las preocupaciones, pensamientos, anhelos y realidades de las personas. Entender al ser humano permite conectar mediante la propia empatía”.

Como parte de la industria creativa, el contar con estímulos diarios, como briefs o retos nuevos, promueve la consistencia frente a los cambios tecnológicos. Para Gaitán, todas las industrias se enfrentan al mismo reto “desaprender, para poder aprender” y esto responde a la evolución de nuevas herramientas como lo es la inteligencia artificial. “Da igual si eres marketero, creativo, publicista, productor o creador de contenido, a todos nos vuelve a poner en una nueva línea de partida; nadie domina esto y a todos nos da la oportunidad de aprender”.

Respecto al rol de los colaboradores, destacó la evolución que se ha tenido a lo largo de los años, desde la creación de nuevos cargos, áreas o incluso negocios. Hoy es clave identificar las oportunidades para eficientar procesos por medio de nuevas herramientas, sin dejar de lado el componente humano, el cual es clave para la implementación de las nuevas tecnologías.

Con respecto a influencer marketing, Gaitán destacó que esta disciplina es un claro ejemplo de la evolución y de la cual todos han aprendido. La tecnología ha detonado e incluso acelerado la capacidad de creación. Hoy hablamos de medios asociados a personas que consiguen desarrollar su propia voz y audiencia. Agregó que uno de los principales errores que pueden tener las marcas al trabajar con influencers es querer guionizar su voz, es decir, no dan libertad creativa para que el mensaje sea relevante para su audiencia.

