Cae 7% anual la producción de hidrocarburos de Pemex

La producción de hidrocarburos líquidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ubicó en 1.645 millones de barriles diarios en promedio en agosto, con una reducción mensual de 0.2%, mientras en un año la caída observada es de 7 por ciento.

Lo anterior gracias a que el bombeo de crudo únicamente fue de 1.374 millones de barriles por día, con una baja de 0.4% en comparación con julio.

En un año, la extracción de petróleo se redujo en 8%, con lo que se produjeron 121,000 barriles menos que en agosto del 2024.

En tanto, la extracción de condensados en el octavo mes del año fue de 271,128 barriles por día, con un crecimiento de 0.9% en un mes, aunque fue un volumen 1.2% inferior al del mismo mes del año pasado, según reportó la estatal petrolera en sus Estadísticas actualizadas.

