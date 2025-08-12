BYD ha comercializado más de 80,000 autos en México desde su arribo

Hasta la primera semana de agosto de este año, la automotriz china, BYD (Build Your Dreams, construye tus sueños, por la traducción en inglés), logró comercializar más de 80,000 vehículos durante su estancia en México, desde el 2023, informó la empresa.

“BYD México dio a conocer que ha superado la cifra de 80,000 unidades vendidas en territorio nacional, un hecho que afianza el camino de la marca en el mercado automotriz mexicano, perfilándose para un cierre prometedor de cara a la segunda mitad de 2025”, señaló la compañía en un comunicado.

Al desglosar las cifras, la marca china ha comercializado alrededor de 40,000 unidades en México durante los primeros siete meses del 2025.

BYD arrancó operaciones a finales del 2023, sin embargo, comenzó a cuantificar cifras en 2024, cuando anunció su venta por 40,000 vehículos en territorio mexicano.

Para el 2025, el plan de BYD en México es colocarse en el Top Five (la lista de los 5) con mayores ventas de autos en México.

Jorge Vallejo, director general de BYD México afirmó que la presencia de BYD a nivel nacional se ha fortalecido, al lograr la apertura de tiendas en diversas zonas estratégicas del país.

“Contamos ya con más de 80 showrooms (puntos de ventas) en los estados más importantes, con el soporte de un gran equipo de trabajo que nos apoya con todo el servicio de postventa, pruebas de manejo y eventos diversos que nos permiten conectar con futuros clientes”, precisó Vallejo.

Abundó que la marca china está comprometida con ofrecer automóviles que integren tecnología e innovación, siguiendo los más altos estándares de calidad. “Hemos consolidado una sólida red de distribuidores y asesores expertos que nos ayudan a acercar nuestra oferta de movilidad híbrida y eléctrica a nuevos consumidores”, expuso.

Recientemente, BYD lanzó al mercado mexicano una minivan, la M9, que se ha sumado a la gama de unidades comercializadas en el país. “Esta unidad forma parte de la ofensiva de producto que inició en 2024 con otros modelos como BYD Song Plus, BYD King, BYD Dolphin Mini, cada uno de ellos comercializando más de 1,500 unidades de manera mensual”, comentó Vallejo.

Dicha ecuación será parte clave para mantener el rumbo y lograr las más de 100 aperturas de tiendas programadas por BYD al cierre de 2025.

El crecimiento de BYD México le ha permitido a la marca ofrecer una tasa preferencial de hasta 7.88% en sus precios para continuar acercando sus vehículos a potenciales consumidores en todo el país, una estrategia que está soportada en más de 800 capacitaciones a todo el equipo en piso, con más de 100,000 preventas a nivel nacional en eventos de fin de semana.

BYD es la automotriz que más exporta autos desde China a México, siendo este su principal mercado de Latinoamérica.