Brindan hospedaje gratuito a familias de niños con cáncer

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, octubre también invita a reflexionar sobre la atención oncológica infantil y el papel que las empresas pueden desempeñar para aliviar las desigualdades en el acceso a la salud. En México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre niños de 5 a 14 años, según datos de la Secretaría de Salud.

Cada año se diagnostican cerca de 5,000 nuevos casos de cáncer infantil en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) y aunque los avances médicos permiten tasas de supervivencia superiores al 70% cuando se detecta a tiempo, las desigualdades en el acceso a tratamientos especializados siguen siendo un obstáculo. La mayoría de los hospitales con capacidad oncológica pediátrica se concentran en la Ciudad de México, lo que obliga a miles de familias de estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero a trasladarse a la capital para recibir atención.

Este desplazamiento implica altos costos económicos y emocionales: hospedaje, transporte y alimentación se suman al impacto psicológico de la enfermedad. En este contexto, el sector privado ha comenzado a asumir un papel más activo, impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar de las comunidades más vulnerables.

Una de ellas es la alianza entre Airbnb.org -organización sin fines de lucro fundada por Airbnb- y la Fundación Vuela, dedicada a brindar apoyo integral a familias de niños con cáncer. Juntas, ambas instituciones desarrollan un programa que ofrece estancias gratuitas para familias que viajan a la Ciudad de México en busca de tratamientos oncológicos especializados.

En una primera etapa, Airbnb y Airbnb.org destinarán más de un millón de pesos para cubrir hospedajes y fortalecer la labor de Vuela con las familias beneficiarias. Los alojamientos, distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, están ubicados estratégicamente cerca de hospitales de alta especialidad como Tlalpan, La Raza y Siglo XXI, facilitando la cercanía entre padres e hijos durante los tratamientos.

“Airbnb.org y los anfitriones ahora reciben a familias de niños que viajan a la capital para tratamientos especializados contra el cáncer, haciendo que la estadía sea más accesible y sencilla. Nos enorgullece tener una alianza con Vuela para apoyar el bienestar de las familias de todo México”, señaló Christoph Gorder, Director Ejecutivo de Airbnb.org.

Por su parte, Diego Parada, Cofundador y Director de Fundación Vuela, destacó: “Darle a las familias la oportunidad de hospedarse cerca del hospital donde atienden a sus hijos puede cambiar por completo su afrontamiento de la enfermedad y su adhesión al tratamiento”.

A nivel global, Airbnb.org ha colaborado con más de 100 organizaciones y ha ofrecido 1.6 millones de noches gratuitas a casi 250,000 personas, en respuesta a crisis humanitarias, desastres naturales y emergencias médicas. En México, su apoyo ha sido clave en eventos como el huracán Erick y las inundaciones en Tabasco y Veracruz.

En un país donde el cáncer infantil aún representa una dura realidad, este tipo de alianzas demuestran que la innovación social y la empatía empresarial pueden marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de un futuro saludable.