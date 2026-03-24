Bimbo cumple una década siendo la Empresa Más Ética del Mundo

Por décimo año consecutivo, Grupo Bimbo fue reconocida por Ethisphere como una de las "Empresas Más Éticas del Mundo" en su edición 2026. Con esta distinción, la panificadora se consolida como la única organización mexicana en mantener este reconocimiento de forma ininterrumpida durante una década.

El listado de este año incluyó a 138 empresas de 17 países y 40 industrias distintas. La evaluación se realizó mediante el Ethics Quotient, una metodología de Ethisphere que analiza elementos vinculados con el programa de ética y cumplimiento, la cultura organizacional y las prácticas de gobernanza de las empresas participantes.

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El reconocimiento destaca el liderazgo de Bimbo en integridad y transparencia. Según la compañía, este enfoque proviene de su filosofía fundacional y su regla de oro, que consiste en tratar a colaboradores, clientes y proveedores con respeto, justicia, confianza y afecto.

Dentro de la edición 2026, Grupo Bimbo destaca no solo por su longevidad en el ranking, sino por ser la única representante de México en el sector de alimentos. Para la empresa, este logro está alineado con su propósito global de "Alimentar un mundo mejor", basando su toma de decisiones en una visión humana.

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“Recibir este reconocimiento por décimo año consecutivo reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una cultura basada en la ética, la integridad y la transparencia”, comentó Ignacio Stepancic, Líder Global de Cumplimiento Normativo en Grupo Bimbo.

El galardón de Ethisphere evalúa la integración de la ética en las operaciones diarias y la gestión de confianza con los grupos de interés.