Beneficios flexibles de Surexs: una solución para empresas en México que buscan cuidar a sus colaboradores y crecer

En México, muchas empresas aún ofrecen beneficios y seguros estandarizados que no reflejan las necesidades reales de sus colaboradores. Las prioridades y expectativas de cada persona varían según:

● Factores regionales

● Diferencias generacionales

● Hábitos culturales

● Zonas económicas

● La manera en que cada individuo planea su vida

Este desfase entre lo que la empresa brinda y lo que los colaboradores realmente requieren ha impulsado la adopción de seguros flexibles, una tendencia que se adapta a la diversidad de perfiles dentro de cada organización.

Beneficios flexibles: personalización y retención de talento

Los beneficios flexibles rompen con la lógica de “un beneficio igual para todos” y permiten a cada colaborador:

● Ajustar su cobertura de gastos médicos

● Agregar seguros adicionales: dental, visión, vida, auto, mascota o casa

● Adaptar la protección según etapa de vida, situación familiar y prioridades personales

Los beneficios flexibles son una tendencia mundial, que ayuda a las empresas a:

● Crecer de forma sostenible

● Reducir el impacto económico de la rotación de personal

A nivel internacional, modelos similares han crecido más del 50 % en países como España en los últimos tres años, demostrando que la flexibilidad en seguros corporativos es clave para retener talento y optimizar recursos.

Surexs: innovación en seguros corporativos

Surexs se ha consolidado como un referente en la transformación de los seguros corporativos en México, respondiendo a la demanda de sus clientes por soluciones más flexibles y personalizadas.

Su propuesta combina:

● Tecnología propia

● Atención cercana y personalizada

● Modelo de servicio integral, más allá de la intermediación tradicional

Surexs diseña e implementa programas que se integran con cualquier cobertura colectiva existente, alineándose con los objetivos de cada organización y ofreciendo beneficios de alto valor sin costos adicionales, otorgando a cada colaborador mayor autonomía sobre su protección.

Ammia Flex: gestión digital y personalizada

Con el ecosistema digital Ammia, las áreas de Recursos Humanos pueden:

● Gestionar el programa en tiempo real

● Monitorear su uso y recibir reportes detallados

Mientras tanto, los colaboradores acceden a una app móvil centralizada para:

● Consultar su póliza

● Reportar siniestros

● Acceder a la red médica de la aseguradora

Este modelo es aplicable a empresas con más de 250 asegurados titulares que ofrecen prestaciones superiores al mercado, como:

● Primas vacacionales más altas

● Días de vacaciones adicionales

● Aguinaldos o bonos superiores

Los recursos excedentes pueden ser utilizados por cada colaborador para mejorar su cobertura de seguros sin generar costos extra para la empresa. El sistema se adiciona gratuitamente al plan colectivo mediante el módulo Ammia Flex, que abre ventanas de implementación personalizadas según las necesidades de cada empleado.

Más de 300 grupos corporativos, en su mayoría transnacionales, ya han adoptado este modelo, consolidando los beneficios flexibles como una herramienta estratégica de retención y satisfacción del talento.

Seguro corporativo flexible o tradicional: opciones para cada empresa

La diferencia con un broker tradicional es clara: mientras otros solo venden una póliza anual, Surexs acompaña a la empresa y a sus colaboradores durante todo el ciclo de vigencia del seguro, con:

● Asesoría constante

● Seguimiento proactivo

● Soporte directo para garantizar coberturas y resolver siniestros sin complicaciones

Además de los beneficios flexibles, Surexs ofrece:

● Esquemas tradicionales para empresas que prefieren mantener su modelo actual

● Opciones vía nómina para compañías con presupuestos más ajustados o en crecimiento

Evaluar tu programa de seguros corporativos con Surexs es el primer paso para cuidar lo más valioso de tu empresa: tu talento, proteger el presupuesto y fortalecer la marca empleadora.

Para conocer más visita https://surexs.com/