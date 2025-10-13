Banamex lanza “Larga vida a tu quincena” para potenciar los beneficios de la nómina

Con el propósito de acompañar a las y los trabajadores mexicanos en el manejo de su dinero y ofrecerles herramientas que les permitan aprovechar mejor cada peso, Banamex presentó su nueva campaña “Larga vida a tu quincena”, una iniciativa enfocada en potenciar los beneficios de recibir la nómina en el banco y fortalecer su posición en este segmento.

La propuesta busca que los clientes de nómina puedan “hacer rendir su quincena” a través de una combinación de beneficios que incluyen créditos a la medida, ahorros en anualidades de tarjetas de crédito, seguros de vida y acceso preferencial a espectáculos y promociones. Todo esto respaldado por la solidez de una institución con más de 140 años de historia en México.

“La quincena es algo que nos genera mucha emoción a todos. Recibirla el 15 y el 30, pero nunca es suficiente y esa emoción acaba muy rápido. Con esta campaña queremos que esa emoción dure todo el mes”, explicó Gabriel Maldonado, Director de Ventas de Nómina, Canales Digitales y Alternos de Banamex, en entrevista con El Economista.

Entre los principales atractivos, destaca un seguro de vida gratuito con cobertura de hasta $100,000, así como asistencia funeraria por $45,000, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, los clientes con nómina Banamex pueden participar en promociones como Hot Sale o Buen Fin, acceder a preventas de conciertos y eventos, así como ahorrar en la anualidad de su tarjeta de crédito al realizar la portabilidad de su nómina.

La institución también ofrece opciones de crédito flexibles, desde adelantos sin intereses hasta préstamos a corto o largo plazo, adaptados a las necesidades de cada usuario.

“Queremos que nuestros clientes vean su nómina no solo como dinero que entra y sale, sino como una oportunidad de construir bienestar. Desde el celular pueden ahorrar, invertir, contratar seguros y acceder a créditos sin complicaciones”, comentó Maldonado.

Banamex también está fortaleciendo su relación con las empresas a través de la Nómina de Apertura de Cuenta Remota, un sistema digital que permite incorporar empleados mediante un código QR, eliminando procesos presenciales y reduciendo tiempos. Este esquema busca facilitar la administración de recursos humanos y modernizar la relación entre empleadores y el banco.

“La diferencia de Banamex frente a otros competidores está en el acompañamiento. Visitamos a las empresas, apoyamos sus procesos de nómina y aseguramos que cada empleado reciba puntualmente su quincena. Nuestro compromiso es que nunca falle nada”, enfatizó el directivo.

Más allá de los beneficios financieros, la campaña incluye acciones de educación financiera y talleres sobre ahorro y Afore, reafirmando el papel del banco como un promotor del bienestar económico en México.

Para Maldonado, el mensaje es claro: “Queremos acompañar a cada cliente desde que recibe su primera nómina hasta que planea su futuro financiero. En Banamex creemos que una relación de confianza comienza con la quincena, pero puede durar toda la vida.”

Con “Larga vida a tu quincena”, Banamex busca consolidarse como el aliado financiero que ayuda a los mexicanos a administrar mejor su dinero, ahorrar, protegerse y disfrutar más de cada etapa de su vida.