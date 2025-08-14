Avanza adhesión de Colombia a la Franja y Ruta de la Seda

La superintendente de industria y comercio de Colombia, Cielo Rusinque, se reunió con una delegación del gobierno chino, liderada por el ministro de la administración estatal para la regulación del mercado, Luo Wen, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, para avanzar con las firmas de los acuerdos para la adhesión del territorio nacional a la Franja y la Ruta de la Seda.

Según lo revelado por Rusinque, se firmó un memorando de entendimiento para la cooperación en la regulación de la seguridad y calidad de productos entre China y Colombia, que hace parte del plan para que Colombia haga parte de esta franja comercial.

“Con este instrumento, creamos el marco de un plan de trabajo que permitirá conjugar nuestros esfuerzos en sectores estratégicos y de vanguardia del mercado para garantizar el goce efectivo de los derechos de los consumidores de nuestras naciones, reforzando así el espíritu de cooperación internacional que nos guía”, detalló Rusinque.

Según la superintendente, con la firma no solo se incentiva la cooperación entre ambos países, sino que también facilitará los intercambios comerciales. Los puntos que esta adhesión pretende impulsar son: transición energética, agroindustria, reindustrialización del sector salud, inteligencia artificial e infraestructura tecnológica.