Automotriz china Great Wall Motor reitera compromiso con México, pese a los aranceles

Independientemente de que incrementen los aranceles a las importaciones de autos de terceros países, la automotriz china, Great Wall Motor (GWM), afirmó que está comprometida con México y que su estrategia de negocios e inversiones son de largo plazo.

“GWM está aquí para quedarse”, así lo comunicó la marca china, al emitir un mensaje de certeza a sus distribuidores y consumidores, y reafirmar que seguirá “invirtiendo, creciendo y fortaleciendo cada una de nuestras relaciones estratégicas y de negocio en el país”.

Pedro Albarrán, director general y vicepresidente de GWM México, estableció: “En GWM estamos plenamente conscientes del impacto que podría representar un ajuste arancelario como el que actualmente se plantea. Si bien entendemos las razones que se han expuesto, consideramos importante reiterar nuestra presencia en el país”.

A través de un comunicado, la marca china que mantiene crecimiento en sus ventas de vehículos en México y quien confirmó el proyecto de invertir en una planta de fabricación de autos en nuestro país aseguró que “México es un mercado prioritario para nosotros y nuestros planes, visión y objetivos continúan siendo a largo plazo”.

Luego de que algunos analistas han mencionado que la imposición de aranceles podría provocar que algunas automotrices chinas abandonen México, al igualar la competencia con el resto de las marcas tradicionales, GWM respondió: “reafirmamos con orgullo nuestro compromiso firme y a largo plazo con México”.

Argumentó que su presencia en el país es parte de una estrategia de expansión sostenible, respaldada por inversiones sólidas orientadas al crecimiento, innovación y la generación de valor local.

Agregó que desde el inicio de nuestras operaciones, hemos invertido en talento nacional, infraestructura y alianzas estratégicas, estableciendo una base sólida que demuestra que GWM está aquí para quedarse. Contamos con una red de distribuidores en constante expansión, con bases sólidas y la más profesional del país, lo que refleja nuestra confianza en el potencial de México y en la fortaleza de nuestra relación con clientes, socios comerciales, estratégicos y autoridades.

“Sea cual sea el resultado final de este proceso, nuestra permanencia en México es firme y nuestro compromiso inquebrantable”, señaló.

“Agradecemos la confianza de nuestros clientes, distribuidores y aliados. Pueden tener la certeza de que GWM sigue avanzando con pasos firmes en México, comprometidos con seguir ofreciendo innovación, calidad, tecnología, seguridad y respaldo postventa en cada experiencia”.