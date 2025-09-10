Lectura 2:00 min
AT&T México se robustece en el segmento de pospago con la apuesta AT&T Lite
La compañía indicó que ofrece acceso a su red 5G y comunicaciones ilimitadas de voz y redes en toda América del Norte para los usuarios que utilicen alguno de sus planes de AT&T Lite.
AT&T México presentó una nueva modalidad de servicio por contrato a la que bautizó como “AT&T Lite”.
La oferta está disponible para usuarios que deseen contratar los servicios móviles de AT&T con equipo propio.
“En AT&T México, estamos muy orgullosos de presentar nuestra nueva oferta comercial AT&T Lite, una propuesta innovadora diseñada para quienes buscan flexibilidad ya que no tienen plazos forzosos, además de que tienen más gigas y más libertad”, dijo Fabiana Porta, vicepresidenta y directora general de la división de pospago y marca en AT&T México.
A la fecha, el segmento del pospago representa el 25.92% de todo el negocio por el que AT&T factura dinero en México.
La compañía indicó que ofrece acceso a su red 5G, seis redes sociales ilimitadas y comunicaciones de voz y mensajería en toda América del Norte para los usuarios que utilicen alguno de los planes de AT&T Lite.
“Nuestra mayor ventaja es la personalización: tratamos a nuestros clientes como personas, no como números. Queremos que estén contentos, porque realmente buscamos cubrir sus necesidades”, dijo Fabiana Porta.
(Con información de Nicolás Lucas)