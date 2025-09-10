Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 2:00 min

AT&T México se robustece en el segmento de pospago con la apuesta AT&T Lite

La compañía indicó que ofrece acceso a su red 5G y comunicaciones ilimitadas de voz y redes en toda América del Norte para los usuarios que utilicen alguno de sus planes de AT&T Lite.

main image

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Redacción El Economista

AT&T México presentó una nueva modalidad de servicio por contrato a la que bautizó como “AT&T Lite”.

La oferta está disponible para usuarios que deseen contratar los servicios móviles de AT&T con equipo propio.

“En AT&T México, estamos muy orgullosos de presentar nuestra nueva oferta comercial AT&T Lite, una propuesta innovadora diseñada para quienes buscan flexibilidad ya que no tienen plazos forzosos, además de que tienen más gigas y más libertad”, dijo Fabiana Porta, vicepresidenta y directora general de la división de pospago y marca en AT&T México.

Te puede interesar

A la fecha, el segmento del pospago representa el 25.92% de todo el negocio por el que AT&T factura dinero en México.

La compañía indicó que ofrece acceso a su red 5G, seis redes sociales ilimitadas y comunicaciones de voz y mensajería en toda América del Norte para los usuarios que utilicen alguno de los planes de AT&T Lite.

“Nuestra mayor ventaja es la personalización: tratamos a nuestros clientes como personas, no como números. Queremos que estén contentos, porque realmente buscamos cubrir sus necesidades”, dijo Fabiana Porta.

(Con información de Nicolás Lucas)

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete