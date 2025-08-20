Argentina privatizará empresa de agua y saneamiento en ocho meses

Casi un mes después de autorizar su privatización, el Gobierno de Argentina dio inicio al proceso para vender Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Lo hizo esta semana a través de la Resolución 1198/2025, publicada en el Boletín Oficial. Así, se transferirá el 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado argentino al sector privado.

Para este proceso, de acuerdo con la resolución, se estableció un plazo de ocho meses.

Según aclararon, la medida no afectará la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.

La privatización había sido anunciada el pasado 23 de julio, tras modificar la normativa de la empresa, cuando se estableció la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social.

De acuerdo con el texto oficial del Ministerio de Economía de Argentina, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria del sector público para la tasación del paquete accionario de AySA.

La venta de la empresa debe concretarse dentro del plazo de ocho meses desde la publicación del documento y, en este período, deberán adoptarse las "medidas y acciones necesarias" para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado nacional argentino en la empresa.