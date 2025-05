Los aportes de las cajas populares en México y su impacto en la vida de sus asociados

Solidaridad, bienes compartidos, colaboración, ayuda mutua, democracia, generosidad, igualdad… estos y muchos otros conceptos son esencia de lo que se conoce como cooperativismo, movimiento que tiene por objetivo promover un mundo sustentable en los ámbito social, ecológico y económico. Una de sus expresiones más importantes son las cajas populares, cooperativistas unidos en torno a un objetivo sencillo de expresar, pero a la vez profundo y esperanzador: mejorar significativamente la calidad de vida de quienes las conforman. Pero ¿cómo se constata que ese objetivo sucede en realidad? ¿De qué forma se comprueba lo que la teoría, la organización y la doctrina desarrollan en las personas en el medio donde coexisten?

Branded Content

Hay datos que demuestran que el cooperativismo tiene presencia seria en el sistema financiero mexicano (hay 155 cooperativas financieras autorizadas, y entre todas reúnen a casi 9 millones y medio de socios en más de 2,300 sucursales repartidas por prácticamente todo el país), por lo que indudablemente se considera una alternativa estable y regulada; en ese contexto, a ese tipo de instituciones les pertenece algo que las instituciones financieras de propiedad privada no poseen: sentido social generador de una cultura del ahorro, de valores como la reciprocidad, igualdad y solidaridad. Debido a ello, muchos asociados han logrado metas, invertir y educarse financieramente; también se han beneficiado comunidades, formado y profesionalizado dirigentes y colaboradores, significando para los últimos también su principal fuente de ingresos.

Una manera de recuperar la riqueza del cooperativismo son los relatos, reflejo de que, lo que se dice, se sostiene en experiencia, en vidas y sucesos que como seres humanos nos acontecen. ¿Para qué la doctrina, libros, estados financieros y carreras o posgrados, si no se mejora la vida de las personas? De poco o nada serviría el cooperativismo cuando no generara bienestar, seguridad, hábitos financieros saludables, si no resolviera problemas, no apoyara a sus socios.

Branded Content

Aunque se reconoce que son variados los aspectos en los que las cajas populares aportan, entre los más importantes se encuentran el desarrollo económico de las familias, el apoyo a las metas propias y de los suyos, educación financiera, ser alternativa justa a la usura, creación de hábitos financieros, desarrollo personal, crecimiento y estabilidad laboral.

Tan es hermoso el cooperativismo, que se debe saber que su historia es el cúmulo de relatos que se gestan y construyen por todas partes del país, entre ellas, la región del occidente de México, con experiencias como la de don Trini, la de César o Manuel, la de las señoras Pily o Lety, la de Marquitos: seres humanos que deben a las cajas populares el mejoramiento de su calidad de vida en algún sentido particular y significativo. Esta es una muestra fehaciente e innegable de cómo las cajas populares transforman la realidad de las personas, aportan al bienestar y cumplen el compromiso adquirido con sus socios, todos unidos en torno a la cooperación como ideal compartido. Así se constata que la colaboración nos fortalece.

1 Ganador del primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo Cooperativo 2025 “Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México; aportaciones económicas y sociales”, Primera Edición, organizado por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEX, en el marco de celebración del año internacional de las Cooperativas 2025 propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, ONU.