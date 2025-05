Alto riesgo para sindicatos y patrones si no presentan sus acuerdos laborales ante el CFCRL

La relación laboral entre patrones y sindicatos de los más de 40,000 contratos colectivos de trabajo que se encuentran en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), deben mantener el dinamismo único que llegó con la reforma laboral: contratación colectiva auténtica.

Así, cada acuerdo que se tome en nombre de los trabajadores debe ser reportado ante la autoridad, de lo contrario se corre el riesgo de ser desconocido; coinciden autoridades y especialistas.

El CFCRL ha detectado que muchos acuerdos “se hacen en lo privado”, incluso, ya hay investigaciones en el sector automotriz que refieren que no se han realizado las revisiones contractuales desde el 2021, pese a que están obligados a realizar cada año revisión salarial y cada dos años la revisión íntegra del contrato colectivo de trabajo, misma que deben someter a votación.

Uno de los grandes valores que trajo la reforma laboral, afirma Graciela Bensunsán, especialista laboral de la UAM-Xochimilco, es la verificación, “es el corazón de la reforma desde el punto de vista de la implementación. Y claro, todo lo que tiene que ver con el registro de los contratos colectivos y de los sindicatos, y los procesos de elección sindical”, todo a cargo del CFCRL.

En ese sentido, detalló que en este proceso de consolidación del CFCRL está el verificar “quiénes son los sindicatos que no han revisado, por ejemplo, el contrato colectivo después de las legitimaciones”.

Recordó que muchas organizaciones sindicales dieron cumplimiento a la legitimación de su contrato “como pudieron”, pero ha llegado la hora de demostrar que siguen siendo las organizaciones que mantienen el liderazgo frente a los trabajadores, sin llevar las negociaciones en lo oscurito.

“Eso quiere decir que en cuatro años, una vez que se haya hecho esa legitimación, no sabemos la fecha de la legitimación, esos contratos desaparecen en realidad. Cualquiera podría demandar la titularidad de ese contrato, pedir una Constancia y celebrarlo sin ir a un juicio por titularidad. Está en la Ley Federal de Trabajo”.

Destacó que cuatro años después de haberse votado en la legitimación, “no puede haber un contrato que durante cuatro años no se revise. Y eso está pasando con un número muy grande de contratos colectivos. Yo misma lo estudié hace muy poco en una investigación, que revisamos 214 contratos colectivos de la industria automotriz y encontramos muchos contratos que no se revisaban desde el 2021, por ejemplo, y no estaban revisados.

Al CFCRL, se le debe cuidar y proteger

Dados los avances que se han dado en materia laboral, y tras reconocer que hace falta mucho, la especialista afirmó que desde el gobierno federal se le debe dar la importancia que requiere el CFCRL, pues “no se está entendiendo suficientemente que ese Centro se lo debe cuidar y proteger. Y una de las maneras es tener los recursos suficientes para tener el personal que requiere”

Destacó que “los verificadores se fueron construyendo en la práctica. De un día para el otro había que crear el Centro, había que hacer la legitimación, ahí intervinieron los inspectores; pero después se tenían que hacer cargo los funcionarios del Centro. Y hubo que entrenarlos”.

Sin embargo, el Centro está desprovisto de recursos materiales para poder desempeñar su labor cabalmente. “Y eso es en ese contexto, donde yo creo que hay que destacar la importancia que tiene el Centro y la necesidad de que tenga todos los apoyos en el presupuesto gubernamental”.

Reiteró que “no hemos logrado esas inercias muy arraigadas, son culturas sindicales, patronales, que no entienden la importancia de la negociación contractual; y que más bien, lo que se busca por parte de los líderes es tener poder y recursos; y por parte de las empresas, lo que buscan es no tener que realmente negociar con un sindicato verdadero.