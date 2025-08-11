Adidas se disculpa por sandalia que se apropia de diseño indígena mexicano

Adidas se disculpó formalmente el lunes después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticara a la marca de ropa deportiva por un zapato que reproducía unas sandalias tradicionales indígenas (huaraches) sin atribuir el diseño ni dar crédito a los artesanos.

El paso en falso se produce poco después de que Prada provocara una reacción generalizada en la India cuando en su desfile de Milán presentó una sandalia que reproducía las babuchas Kolhapuri, lo que pone de relieve el creciente escrutinio al que se enfrentan las marcas multinacionales sobre el origen de sus diseños.

"La 'Oaxaca Slip-On' se inspiró en un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag", dijo Adidas en un comunicado.

"Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural", agregó.

Sheinbaum dijo el viernes que su administración está buscando formas legales de apoyar a las comunidades indígenas cuyos diseños son tomados por las grandes empresas, después de que funcionarios de Oaxaca criticaran la zapatilla de Adidas.

La sandalia "Oaxaca Slip-On", lanzada hace cinco días por el diseñador mexicano-estadounidense Willy Chavarria con Adidas, presenta una suela de zapatilla negra rematada con el tejido de cuero típico de los huaraches mexicanos.

Chavarria declaró el sábado que lamentaba "profundamente que la zapatilla se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en colaboración directa y significativa con la comunidad oaxaqueña".