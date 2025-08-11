Lectura 2:00 min
Actividad industrial rompió en junio racha de avances mensuales y agudizó caída anual
La actividad industrial en México mostró signos de debilitamiento al cierre del primer semestre.
La actividad industrial en México mostró signos de debilitamiento al cierre del primer semestre. En junio cayó 0.1% mensual, rompiendo una racha de dos meses en recuperación pues en abril y mayo había registrado variaciones positivas, de 0.1% y 0.7%, respectivamente, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Esta caída se explica por el debilitamiento que registró el rubro de la construcción, pues tras un destacado crecimiento mensual de 3.2% en mayo, volvió a terreno negativo en junio, al caer 0.2 por ciento. En su interior, la edificación (donde predomina la inversión privada) cayó 0.3%, tras el avance de 5.4% de mayo. Mientras que el renglón de obras de ingeniería civil (donde la inversión pública es la más importante) sorprendió con un alza mensual de 1.7%, tras el desplome de 5.2% en mayo.
Te puede interesar
Cabe recodar que hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo confiada de que la construcción mostrará mayor dinamismo para el segundo semestre de este 2025,debido a un repunte en la obra pública por el inicio del plan de infraestructura de trenes de pasajeros y del plan de construcción de vivienda social de su gobierno.
Los demás componentes de la actividad industrial registraron los siguientes comportamientos mensuales:
- Minería (-1.4%)
- Manufactura (0.3%)
- Servicios de electricidad, luz y agua (-0.2%)
Respecto a su comparativo interanual, la actividad industrial registró una caída de 0.8% en junio respecto a mismo mes de 2024, agravando su desplome, pues en mayo la contracción fue de 0.3%, y ligando cuatro meses en terreno negativo.
Dos de sus componentes registraron caídas anuales: Minería (-8.5%) y Servicios de electricidad, luz y agua (-3.8%). Mientras que el componente de la construcción creció 1.5% respecto a junio del año pasado, y las Manufacturas registraron una variación de 0 por ciento.
De forma acumulada (enero-junio), la actividad industrial continúa en números rojos y registró una baja de 1.3 por ciento. Los últimos años en los que el indicador registró una variación negativa para un periodo similar fue 2020 (-13.6%) y 2019 (-1.1%).