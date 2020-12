Es indispensable construir la relación entre la industria de la energía y el gobierno federal, la cual hasta ahora es compleja y para ello es necesaria la creación de la Cámara Nacional de la Industria Energética, afirmó Sergio Ampudia Mello, presidente del consejo directivo de la asociación civil PROCNIE.

Expuso que actualmente hay cierto desgaste entre las organizaciones cúpula empresariales tradicionales con el gobierno, “lo cual les impide cumplir de manera adecuada con su función de entidades de consulta y colaboración”.

La iniciativa de crear una cámara del sector energético surgió desde hace varios años al interior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cuando quedó de manifiesto que era necesario un organismo empresarial que funcionara como par de las cámaras del ramo de Estados Unidos y Canadá, en el marco del acuerdo comercial con esas naciones entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el cual se constituyó el sistema de clasificación industrial de América del Norte y se estableció que las cámaras industriales de cada sector en cada país fungieran como mecanismos de entendimiento.

En México, subrayó, no hay cámara del ramo porque, durante la vigencia del TLCAN, estaba excluido de la negociación el sector energético y no había condiciones internas para considerar que habría actividad industrial de transformación de manufactura que no fuera más allá de los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no eran una industria.

“Con la reforma energética impulsada en el sexenio pasado, la Concamin inició un esfuerzo por impulsar la creación de la cámara del sector energético, pero de manera aislada porque no puede promover ni patrocinar este tipo de iniciativas”.

Por eso fue que, un grupo de personas físicas y morales, se constituyeron en una asociación civil, que es como lo pide la ley, e impulsan su constitución.

Desde el principio plantearon que se requería que las cadenas de valor no se segmentaran, como fue el caso de algunos esfuerzos aislados anteriores cuando se intentó crear cámaras como las de la gasolina, gas LP o gas natural. “Lo que se busca es que una sola cámara represente a todos los tipos de energía”. Así lo propusieron y se integraron como asociación civil el 5 de marzo de 2019, con ocho integrantes en 10 entidades federativas y se inició el trámite ante la Concamin. En estos momentos, lo que necesitan es que el consejo directivo de la confederación apruebe la constitución de la cámara para continuar el trámite ante la Secretaría de Economía.

Coexisten modelos jurídicos distintos

Por otra parte, Ampudia Mello afirmó que si el gobierno federal toma la decisión de hacer una contrarreforma energética, debe hacerla bien, pues, de lo contrario van a coexistir modelos jurídicos que propiciarán que la inversión privada se inhiba.

Lo primero que hay que hacer es establecer un propósito superior, el cual debe ser que haya energía asequible y competitiva para el país y para conseguirlo el Estado debe hacer un trabajo y el mercado otro, complementándose.

Desde su perspectiva, el problema es que en México prácticamente operan tres regímenes jurídicos: el anterior a la reforma, que se mantuvo bajo la idea de los contratos legados; la reforma propiamente dicho, que generó el crecimiento de las energías limpias de manera sustancial y lo que ahora es la restitución de algunas de las reglas de dominancia.