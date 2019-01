Madrid, Esp. El sector global de viajes y turismo global mantendrá vigor y resiliencia durante la próxima década y crecerá en promedio 4% cada año hacia el 2028, un ritmo superior al que tendrá la economía en su conjunto, previó el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por su sigla en inglés). La contribución del sector al PIB global pasará de 10.4% actual a 11.7%, lo que le permitirá ser el generador de uno de cada nueve empleos en el mundo, a diferencia de la razón de uno de cada 10 que tiene actualmente.

Entre el 2017 y el 2028, se prevé también que se duplique el volumen de viajeros aéreos, al pasar de 4,000 a 8,200 millones (de acuerdo con la IATA), mientras que el número de viajeros cruzando fronteras pasará de 1,300 a 1,800 millones.

“Necesitamos más aeropuertos, es fundamental que los países inviertan en infraestructura. Si no lo hacen estarán en una desventaja competitiva”, dijo Gloria Guevara, presidenta del WTTC.

“Los aeropuertos tienen que manejar la tecnología. Conectarse con el sector privado para ofrecer una experiencia sin fricciones, lo cual se puede hacer implementando la biometría”, afirmó en un encuentro con medios previo a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo que se llevará a cabo hoy en Madrid.

Explicó que gracias a la biometría hoy es posible que el viajero se mueva dentro de un aeropuerto sin necesidad de estar exhibiendo su pasaporte para los diferentes trámites. “Si no hacemos esto (implementar mayor tecnología en la operación aeroportuaria) el sistema (aeroportuario) puede colapsar, porque no va a crecer al ritmo al que crece el flujo de viajeros”, dijo.

En el caso de México, en donde a finales del año pasado se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y el nuevo gobierno optará por construir en su lugar un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía y coordinarlo con el actual aeródromo capitalino y la terminal de Toluca, el WTTC recomendó un mayor despliegue tecnológico.

“Los aeropuertos que no estén preparados no van a poder captar parte del crecimiento del sector”.

El WTTC informó que, por noveno año consecutivo, en el 2018, el sector creció más que la economía global y pronosticó que el avance fue de más de 4.6% —que fue el crecimiento del año previo—, aunque la cifra puntual se conocerá en marzo.

“Nueva política de promoción no es clara”

Preocupa a IP turística global extinción del CPTM

Por su falta de claridad, los cambios en la política de promoción turística del nuevo gobierno de México no convencen aún a la Iniciativa Privada global del sector de viajes y turismo, en particular, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es vista con preocupación desde el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). “Es algo muy desafortunado (la desaparición del CPTM) porque estamos en un mundo donde hay una gran competencia, no es un mundo donde la gente necesariamente entiende cuál es la propuesta de valor de los destinos y cuál es su diferenciación”, dijo Gloria Guevara, quien fue secretaria de turismo y titular del CPTM durante el sexenio de Felipe Calderón y encabeza al WTTC desde agosto del 2017.

Para Guevara Manso, es fundamental que la inversión en promoción sea parte de la estrategia de diversificación turística, “sobre todo si se quiere extender el beneficio del turismo a nuevas regiones y generar empleos a otras comunidades y ciudades. hoy en día, los países que están invirtiendo en promoción son los que están creciendo más”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador confirmó para este año la liquidación del CPTM, organismo que durante dos décadas fue el responsable del marketing turístico de la marca México, y convocó a una alianza con el sector privado para mantener la promoción del país, toda vez que el grueso de los recursos presupuestarios serán redireccionados al Tren Maya.

“El mecanismo no importa, lo importante es que se haga la promoción”, dijo Guevara en un encuentro con medios previo a la presentación de la Cumbre 2019 del WTTC, que se llevará a cabo en Sevilla en abril.

