Tribunal Laboral deberá resolver en definitiva amparo que solicitó CTM en contra de SNITIS en la empresa Tridonex

A pensar de que más del 80% de los trabajadores votaron por ser representados por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS); el Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (SITPME) afiliado a la CTM, y quien tenía la representación del contrato, se amparó en contra del laudo de las votaciones, por lo que se otorgó, en mayo, una suspensión para que no se reconociera a SNITIS como sindicato mayoritario.



Este 11 de agosto, el Tribunal Colegiado determinará si otorga en definitiva el amparo, que permitió mantener al sindicato cetemista su participación en la actual negociación del contrato, así como el derecho a recibir las cuotas sindicales; luego de que le fijó una fianza, para obtener el amparo, de un millón 84,000 pesos.



Al respecto, la empresa Tridonex, ha manifestado que acatará la resolución que dé a conocer el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito quien analiza el expediente 349/2022 y que permitirá a los trabajadores avanzar con la decisión que tomaron en las votaciones.



Cabe señalar que el SNITIS, que lidera Rosario Moreno, ha realizado diversas acciones para representar a los trabajadores como organización sindical, incluso, interpuso una queja para ser analizada mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida, pero dado que se presentó previo a la entrada en vigor del T-MEC, sólo se logró que la empresa aceptara un acuerdo.



Posteriormente, se realizó una votación ─recuento─ en donde los trabajadores eligieron entre dos organizaciones sindicales a su representante sindical. El SNITIS resultó ganador, en el mes de marzo en el que además se definiría la titularidad del contrato colectivo de la empresa Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.



El SNITIS obtuvo 1,126 votos, de un padrón de 1,632 de trabajadores mientras que el SITPME, perteneciente a la CTM, registró 176 votos a su favor; se reportó una participación total del 80.4 por ciento.



Al respecto, la líder sindical de SNITIS destacó que “ganamos arrolladoramente las elecciones; los trabajadores quieren pertenecer a SNITIS, pero que cuando se amparan los sindicatos de la CTM contra los laudos del recuento y les fijan una fianza de más de un millón de pesos, es imposible para los sindicatos de reciente creación enfrentar ese tipo de acciones; esperamos que una vez que se niegue el amparo, entonce sí representar a los trabajadores”.



Lo complicado de este asunto es que durante todo este tiempo, detalló, la suspensión se mantiene hasta que no se resuelva el amparo, “mientras está vigente y no se resuelve en definitiva, debemos aguantar a que los sindicatos sigan administrando tanto las cuota como los contratos colectivos de trabajo de los operarios, pese a que la voluntad manifiesta de los trabajadores”, indicó.

