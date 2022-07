Para Joaquín Guzmán Ángeles, secretario general del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain, la lucha por la democracia y libertad sindical en la empresa Saint Gobain apenas comienza, no sólo porque la diferencia de votos que se obtuvo en el proceso de legitimación de contrato fue muy cerrada, si no porque requiere de fortaleza de los trabajadores para no temer a los cambios.

En entrevista, comentó que la historia en el Sindicato Independiente surgió, luego de las posibilidades que dio la reforma laboral de 2019 para conformar sindicatos, para disputar la titularidad del contrato colectivo y para emprender nuevos liderazgos, con equidad de género.

“Los compañeros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA), fue un ejemplo para quienes buscamos un sindicalismo auténtico; ese proceso en General Motors ha servido para luchar por mejores condiciones para los trabajadores”, comentó.

Para Guzmán Ángeles un momento clave de la votación que se realizó el pasado 5 y 6 de julio en la planta de Cuautla, Morelos, fue la presencia de observadores que se autorizaron en este proceso, pues después de lo de General Motors no se había requerido de la presencia de observadores, en este caso, “fue clave, de lo contrario el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC), habría reventado el proceso. En un momento empezaron el conteo de votos a puerta cerrada, y gracias a los observadores se logró que fuera abierta y transparente”.

La CTC es una central obrera que surgió a principios de 1976 y están afiliadas alrededor de 29 federaciones y sindicatos como: Sindicato de Trabajadores de las Industrias Química, Plástica, Petroquímica y Química Farmacéutica de la República Mexicana; el Sindicato Nacional de Trabajadores de Productos Derivados del Petróleo, Sus Distribuidores y Expendedores, Servicios de Lubricación, Similares y Conexos de la República Mexicana; Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Vitivinícola, Licorera, Refresquera e Industria Embotelladora, Similares y Conexos de la República Mexicana; Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, entre otros, y es liderado por Abel Domínguez Azuz.

“Haber demostrado al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio (CTC) que los trabajadores buscamos un cambio, ha sido un triunfo, ahora viene el proceso para lograr el 30% del respaldo de los compañeros para poder demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo y empezar una nueva etapa”, destacó Guzmán Ángeles.