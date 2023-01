Trabajo informal impulsó la recuperación del mercado laboral

En México, poco más de la mitad de los trabajadores se encuentran laborando en la informalidad.

Los trabajadores informales representan el 55.3% del total, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi.

Esto implica que, de algún modo, enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad laboral, desde no tener contrato, no tener acceso a seguridad social, no tener acceso a las instituciones de salud e incluso no tener vacaciones o aguinaldo.

Aunque gran parte de los empleos perdidos o que fueron pausados durante la pandemia ya se han recuperado, la vulnerabilidad laboral persiste en México.