Trabajadores independientes del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador “cumplir con su palabra” cuando era candidato, de hacer de los medios públicos entes similares a la BBC de Londres, así como de liberar los recursos designados para ese grupo, ya que de eso depende continuar con su fuente laboral.

“No estamos pidiendo las perlas de la Virgen, sino lo justo para hacer nuestro trabajo; que lo hacemos con todo corazón, con pasión, pero necesitamos los recursos mínimos para sacar nuestro trabajo”, dijo Leonardo Ferrera, vocero y conductor del programa Big Bang que se transmite por Reactor 105.7 FM.

En entrevista, posterior a una reunión que sostuvieron casi cien trabajadores del instituto con el objetivo de definir acciones para defender su plaza laboral, dependiendo de la resolución que les dé el gobierno sobre los recursos que se necesitan para continuar operando, dijo que confían en que a más tardar el próximo viernes se libere el capital destinado para el IMER.

De lo contrario, asentó, no solo perderán los trabajadores de ese grupo radiofónico, sino todo México al callar la voz al pensamiento, la cultura y la reflexión crítica, tras lo cual subrayó que un país sin cultura, no tiene historia ni tradiciones y se vuelve un país manipulable.

“Aquí no solamente perdemos quienes hacemos radio pública, sino México. Un país que no apuesta por la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación y el medio ambiente, es un país que no puede progresar al menos en ser una potencia más fuerte de lo que quisiéramos”, comentó Ferrera.

“Es una preocupación fuerte porque ya tenemos un par de semanas que desaparecieron los contenidos de AM y nunca había sucedido eso, jamás en una radio privada ni mucho menos pública. Ahora va a tocar a los contenidos de FM, a (las estaciones) Reactor 105 y Horizonte, a otro tipo de programas. Cómo dicen, 'nos íbamos a quedar chiflando en la loma'”, dijo.

Luz María Meza, conductora de las emisoras Radio 710 y Radio México Internacional del IMER, dijo a su vez que en los últimos 35 años no se había registrado una crisis como la que actualmente enfrentan los trabajadores de esa empresa.

“Hace 35 años, que estoy aquí, jamás habíamos visto una crisis como está, tan terrible, en donde estuviéramos en una incertidumbre desde hace meses. Y lo que no queremos es que pareciera que se soluciona el lunes y dentro de 15 días volvemos a tener un problema y otro problema”, dijo Meza.

Comentó que el IMER cumple con una misión importante en la sociedad mexicana, que en ocasiones es el único medio de comunicación de Amplitud Modulada (AM) que aún es escuchado.

“México todavía escucha la radio, en la cocina, en los cuernos del buey mientras está arando, y la verdad es que nosotros, los que hablamos, somos parte fundamental de la educación”, expresó.

Ferrera insistió en que de no contar con los recursos suficientes, el IMER podría desaparecer, “ese es el peligro real. Hay 18 estaciones, más tres estaciones digitales, más una de contenido internacional que también están en la cuerda floja. Pierde México, no solo los despedidos. México está ávido de cultura, de contenidos diferentes”.

Rogelio Castro Hernández, locutor en Horizonte, Opus, Reactor 105 y Radio México Internacional, precisó que actualmente no hay despidos, estos aplicarían a partir del lunes 1 de julio, pero sí hay un riesgo alto de que los contratos ya no sean renovados.

No obstante refrendaron su confianza tanto en el gobierno federal como en la directora del IMER, Aleida Calleja, de quien reconocieron “ha dado la cara y está haciendo todo lo que puede hacer un director: buscar una solución. No la ha habido pero esta lucha no es de hoy ni de ayer, el pedimento de abrir los recursos tiene tiempo”.

Entre las acciones convenidas desde el inicio de la reunión están la unión entre los trabajadores, así como apoyar a Calleja Gutiérrez en todo lo que puedan, para el beneficio de todos.