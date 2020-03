Es uno de los SUV de tamaño grande que se han ganado el reconocimiento de nuestro mercado gracias a que ofrece valiosos atributos como confiabilidad, espacio de sobra para la familia, así como seguridad al volante. Para mantenerse en la pelea por el segmento, Toyota inicia el 2020 con la presentación del Highlander en su cuarta generación, luego de haber sido lanzada en la edición 2019 del Auto Show de Nueva York.

Atractivo y funcional

Highlander, a pesar de que llegó a México en su segunda generación, es un vehículo bien posicionado que también hay que decirlo, le debe mucho a la buena reputación del fabricante japonés. Hoy, la plataforma TNGA-K es el estandarte de innovación para esta entrega, con ella promete mantener esa gran conexión entre conductor y vehículo que siempre la ha caracterizado. Ahora, es ligeramente más grande. Tiene un largo de 4,950 milímetros, 1,930 milímetros de ancho y 1,730 mm de alto. La distancia entre ejes por su parte es de 2,850 milímetros.

Por otro lado, el diseño la coloca como un deportivo utilitario de lujo con elementos que claramente la sitúan en un entorno citadino, pero siempre con las cualidades dinámicas para salir del asfalto. En el frontal se aprecia una parrilla de mayores dimensiones y con una moldura horizontal con acabado cromado sobre la que descansa el logo corporativo.

Por los costados hay una ligera presencia de cromo en los límites de las ventanillas que contrastan con las protecciones plásticas que recorren toda la parte inferior. Vista de lado, el efecto óptico que crean sus líneas opuestas le ayudan a formarse una estampa dinámica. Esto es porque el techo se mantiene casi horizontal y son los trazos ascendentes del hombro de las puertas y del área acristalada los que le inyectan más atractivo.

En la parte posterior, aparece un alerón sobre el medallón mientras que las calaveras estrenan configuración interna.

Espacio a modo

Para nuestro país son cuatro versiones las que se comercializan. Cada una tiene elementos característicos de equipamiento, además de dos configuraciones, ya que las primeras tres tienen capacidad para siete pasajeros, mientras que el nivel más alto, para seis. LE, XLE, Limited BR y Limited PR conforman el catálogo de Highlander. Entre las herramientas comunes están los enlaces Apple CarPlay y Android Auto, una pantalla sensible al tacto de 8” así como el acceso Smart Key.

La puesta a punto interior para siete pasajeros tiene una segunda fila cuya especificación es una banca mientras que, para la segunda es de dos asientos.

El interior cambió por completo con formas, huecos y ángulos no vistos anteriormente en la familia Highlander. Visualmente resulta impactante a partir de la integración de la pantalla central a color que forma parte del tablero y no como en otros fabricantes que parece un elemento independiente. Debajo de ella hay un hueco muy generoso que sirve como bandeja para colocar, por ejemplo, el teléfono celular; gracias a su superficie rugosa no hay riesgo de que se deslice y caiga al piso.

El volante, de tres radios, estrena diseño pues ahora es más grueso y por consiguiente, con mejor agarre. Es multifunción lo que reduce el nivel de riesgo al no tener que alejar la vista del frente aunque será necesario tomarse el tiempo para conocerlo.

Para las dos versiones más altas se reserva el uso de piel para todos los asientos, sistema de audio con 11 altavoces (las dos primeras tienen seis), y sistema de navegación. Un quemacocos se dispone en los paquetes XLE y Limited BR mientras que, el techo panorámico así como el sistema Blu- Ray, sólo se pueden disfrutar en el nivel Limited PR.

Configuración V6

La marca mantiene bajo el cofre el robusto y eficaz V6 con 3.5 litros de desplazamiento que desarrolla casi 300 caballos de potencia y un par motor de 236 lb – pie. Con estas cifras de desempeño, este SUV garantiza una dinámica de conducción más que acertada para sus propiedades de peso y tamaño.

El motor está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades que envía la fuerza motriz al eje delantero. Toyota enfatiza que este motor cuenta con un sistema de inyección de combustible D-4S que lleva el consumo a un nivel más alto de eficiencia al trabajar en conjunto con los sistema de apertura de tiempo variable de válvulas VVT-i y VVT-iW.

