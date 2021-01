Ante la pandemia por Covid-19, diversas empresas han mostrado su solidaridad con los que más lo necesitan, tal es el caso de The Home Depot (THD), que ha tenido por objetivo beneficiar a la población que vive en situación de vulnerabilidad, dignificar la vivienda, rehabilitar espacios públicos y mejorar las instalaciones de escuelas, hospitales, parques y centros comunitarios, entre otros.

Por sus acciones emprendidas, la empresa fue reconocida por décimo cuarto año consecutivo, como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por parte del Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial.

De acuerdo con su reporte de Responsabilidad Social, durante 2019, The Home Depot donó más de 97 millones de pesos a 1,200 instituciones en el país a través de su programa de donación de mercancía y realizó 830 jornadas de voluntariado para dignificar vivienda y mejorar espacios públicos.

En el rubro de cuidado al medio ambiente, durante el año pasado, el 45% de la energía utilizada en las sucirsales de THD provino de fuentes renovables, y se redujo en 27% las emisiones de CO2 provenientes del consumo de energía, gracias a que cuentan con un sistema inteligente de administración de energía a nivel nacional que permite monitorear el consumo para implementar soluciones de mejora y eficiencia energética.

Con el objetivo de devolver el buen clima a Guadalajara, The Home Depot en conjunto con la asociación Bosque Urbano reforestaron el Ejido San Juan de los Arcos con 380 árboles para recuperar espacios verdes. Además de la reforestación, 100 árboles fueron donados a 50 familias de diferentes localidades de Jalisco para continuar con la recuperación de espacios.

Se reutilizaron cerca de 1 millón de tarimas de madera, se recolectaron 3,900 toneladas de cartón y 520 de empaque de plástico para reciclaje, y se mantuvo el cuidado del agua a través de plantas tratadoras de aguas residuales en 23 tiendas y centros de distribución.

Como parte del cumplimiento del valor Cuidado a nuestra gente, The Home Depot impartió 897,631 horas de capacitación a sus más de 16,000 asociados (as), además de ofrecer programas educativos a través de su plataforma Universidad Naranja, y becas para colegiaturas, cuotas, libros, útiles y equipo a hijos de asociados (as) que cursan educación media y superior.

Con respecto al apoyo que han brindado al personal de la salud ante la pandemia, The Home Depot, ha donado un total de 110,000 mascarillas y 4,700 goggles en el país a instituciones entre las que se encuentran: Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Salud Digna, Sana en Casa, Médicos sin Fronteras, World Vision, Children´s Foundation y diversos centros de salud de la Cruz Roja Mexicana y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en varios estados.

Adicional al donativo anterior The Home Depot, ha entregado otros recursos a través de la Colecta Haz más por los demás, que desde el año pasado se realiza dos veces al año en sus 125 tiendas en la República Mexicana. El monto ha sido destinado a instituciones de asistencia social con el fin de apoyar diversas causas a nivel nacional. En los últimos 10 años, los clientes de la compañía han aportado más de 30 millones de pesos que han sido entregados a diversas instituciones a través de este programa.

Así, THD da una muestra más de su compromiso permanente con el país para generar mejores condiciones sociales, de dignidad y calidad de vida en aquellos lugares donde se encuentra, reafirmando su condición de ESR.

Cabe destacar que desde su llegada a México en el 2001, The Home Depot ha invertido más de 32,000 millones de pesos en el país y actualmente emplea a más de 16,500 mexicanos. Más del 80% de los productos que vende provienen de proveedores que están en México. Además, en cada una de sus 125 tiendas en la República Mexicana tienen el objetivo de apoyar a las comunidades que las rodean.

