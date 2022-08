Telefonistas, CTM y CROM instan a mantener unidad sindical para la defensa de contratos colectivos

Reunidos en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), representantes de otros gremios sindicales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) coincidieron en la necesidad de mantener la unidad del movimiento obrero del país para la defensa de los contratos colectivos.

Tras hacer un recuento, respecto a la huelga que estallaron los telefonistas el pasado 21 de julio, Francisco Hernández Juárez, secretario general del del STRM, expuso que el tema de las pensiones y de las casi 2,000 vacantes que Teléfonos de México (Telmex) no ha cubierto, son el tema de fondo que debe defenderse como parte del contrato colectivo de los telefonistas.

Posteriormente, Fernando Salgado, secretario general sustituto de la CTM hizo un llamado a las organizaciones sindicales que “más allá de siglas, de símbolos, de tendencias, de preferencias, necesitamos la unidad del movimiento obrero porque no hemos visto, no hay, no entienden desde las esferas del poder, la importancia que tiene la fuerza de las y los trabajadores en México”.

En ese sentido, dijo, “hay una injerencia brutal desde los Estados Unidos para revisar particularmente nuestros contratos en la industria automotriz, de mandarnos al INE, a inspectores, a visores, a observadores independientes, a estar en un estado de indefensión”.

Hoy, con una nueva ley, añadió Salgado, “me parece a mí, que es, y debe ser un punto de partida para el movimiento obrero la huelga de los telefonistas”.

Destacó que la injerencia de los estadounidenses “no nos debe de imponer a nosotros que enarbolemos la bandera de la soberanía laboral, porque ellos, ni ningún sindicato de por allá, por muy solidarios que pudiera parecer, ha manifestado solidaridad con nuestras y nuestros compañeros en muchos centros de trabajo”.

A su vez, Rodolfo González Guzmán, líder sindical de la CROM, además de coincidir en la necesidad de trabajar en una agenda común, en defensa del movimiento obrero, reconoció que en esta administración hay respeto a la huelga de este gobierno; no obstante, “estamos en un gobierno que no nos ha escuchado. No hemos tenido audiencia”, dijo.

El Sindicato de Telefonistas, detalló González, “es un referente de lucha a seguir, en nuestro caso vamos a aportar nuestros esfuerzos por luchar al lado de ustedes”.

