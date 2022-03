Siempre es bueno que haya más infraestructura en el país para apoyar el turismo y en ese sentido hay que reconocerlo, pero no podemos hablar ahora de grandes beneficios por lo que estamos viendo”.

Francisco Madrid, director del Cicotur

No hay sorpresa, la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá un efecto marginal en el corto plazo por las pocas rutas y frecuencias con las que inicia, comenta el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, Francisco Madrid, aunque reconoce que en su entorno existe una densidad poblacional que, eventualmente, va a generar mayor actividad.

“Siempre es bueno que haya más infraestructura en el país para apoyar el turismo y en ese sentido hay que reconocerlo, pero no podemos hablar ahora de grandes beneficios por lo que estamos viendo”, comenta.

La próxima apertura tendrá una incidencia en el apartado de infraestructura del índice de competitividad turística del Fondo Económico Mundial (en el 2019, de manera general, el primer lugar de 140 países lo ocupó España, seguida de Francia, y México estuvo en el sitio 19).

“Por ahora, repito, el beneficio es muy marginal. En dos o tres años hay que ver el tráfico de pasajeros que se esté desplazando por ahí, pero también hay que considerar cómo va a funcionar el sistema aeroportuario en donde está el aeropuerto de Toluca, que actualmente no cuenta con actividad comercial relevante. También tendremos que ver la reacción de las aerolíneas por el sentido de negocio que encuentren”, agrega en entrevista el académico.

Como un comparativo del inicio del AIFA, que no será muy diferente al arranque de otro aeropuerto, menciona que, en su primer día, de acuerdo con datos públicos, se operarán siete rutas (14 frecuencias), mientras que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llegan a sumar 600 cada 24 horas (o más por la creciente actividad nocturna).

Con lo que se sabe hasta ahora, ¿Qué opinión le merece la experiencia de viaje que tendrán los usuarios del AIFA?

Creo que en algunos servicios no van a estar peor que en el AICM, aunque he escuchado muy buenos comentarios de gente de la industria sobre la calidad de la infraestructura, por lo tanto, de ese lado veremos satisfacción de los usuarios, pero el gran problema es cómo llegar y el tema de la interconectividad con otros destinos. En el AICM entre el 20 y 30% de los pasajeros es tráfico de conexiones y eso en el corto plazo no cambiará.

¿Qué le parecieron las rutas con las que inicia, a Cancún, Tijuana, Monterrey, Guadalajara...?

En realidad, es una decisión lógica que toman las aerolíneas de las rutas donde hay más tráfico. Cancún es claro que hay tráficos nutridos que permiten dar más frecuencias a las del AICM. Eventualmente veremos que para Semana Santa pueda tener más operaciones a Cancún, pero de todas maneras será marginal. Desde la Ciudad de México hay unos 25 o 30 vuelos diarios y si suman dos o tres no marcará diferencia.

¿Han hecho en el Cicotur alguna proyección de pasajeros sobre el AIFA?

No. Nosotros monitoreamos las rutas de los aeropuertos que tienen anualmente 80,000 pasajeros.

