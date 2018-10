Salma Jalife, quien fungirá como subsecretaria de Comunicaciones durante la administración federal que iniciará funciones este 1 de diciembre, buscará transformar el proceso de creación de políticas en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información, para lo cual plantea la creación de la Subsecretaría TIC que, además, agregaría una Unidad de Planeación y Políticas, un área de infraestructura de redes críticas y ciberseguridad y una Unidad Habilitadora que se vincule con el sector educativo.

Jalife se reunió con miembros del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y expuso que los cambios en la Subsecretaría de Comunicaciones permitirán el cumplimiento de prioridades, como: “Supervisar y fomentar el desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones, dar impulso al desarrollo digital del país, planear y evaluar continuamente políticas y proyectos en los sectores de telecomunicaciones y tecnologías de información, así como formar un equipo que asegure la interoperabilidad de estándares de datos”.

Mencionó que, para cumplir estos objetivos buscará proponer al Poder Legislativo modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la creación de una nueva Ley General de Despliegue de Infraestructura, “queremos establecer reglas para que haya certidumbre y orden en el despliegue de nueva infraestructura en telecomunicaciones, en el otorgamiento de permisos y en la atención de las necesidades de los municipios donde esta infraestructura se instalará”.

Miembros del IDET cuestionaron a la futura subsecretaria en torno a la convivencia entre la propuesta Subsecretaría, y otras entidades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Unidad de Gobierno Digital en la Secretaría de la Función Pública y la Oficina de Estrategia Digital Nacional en la Presidencia de la República, a lo que respondió que el propósito es “aportarle a estas instancias toda la información posible, manteniendo el pleno respeto a las atribuciones en sus ámbitos”.

La semana pasada, Jalife dijo a los miembros de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados que buscaría impulsar una nueva ley que contemple el desarrollo de infraestructura, incluso, no sólo para telecomunicaciones.

“No sólo trabajaremos a nivel nacional, sino que queremos trabajar con municipios y estados para el desarrollo de estrategias. Quiero hacer una iniciativa que venga de lo municipal a lo federal sobre una ley general de despliegue de infraestructuras, que no tiene que ver sólo con telecomunicaciones sino pueden ser ductos, oleoductos, otros temas de infraestructura no únicamente de telecomunicaciones. Esto no se puede hacer sin convencer a los municipios”, dijo.

