Son 20 o 30 empresarios los que cuentan con adeudos ante el SAT: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó este miércoles que cuenta con un listado que contiene a 30 empresarios que registran adeudos de pagos por impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Durante su habitual conferencia mañanera, López Obrador comentó que se reunirá con funcionarios del SAT para revisar la política actual de recaudación y, agregó, que el mismo SAT fue quien le entregó la lista. Explicó que se reunirá con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el responsable del área de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez, para revisar esos casos.

"Me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando, ahora hay como unos 20 ó 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras; vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se había realizado auditorías, no se les había notificado", dijo AMLO.