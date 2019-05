La solicitud de América Móvil para ingresar al negocio del video y la televisión de paga mexicana a través de su filial Claro TV no ha sido discutida aún por el pleno de siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que la petición de la compañía se mantiene en análisis.

“Hay un procedimientos en los que no nos podemos pronunciar (…) Y digamos, todavía no nos ha llegado un proyecto de resolución en ese sentido (...) no ha estado en la hoja del día”, comentó el comisionado Mario Fromow, del IFT, luego de participar en un ciclo de conferencias del Comenor sobre telecomunicaciones y conectividad.

Claro TV S.A. de C.V. es la empresa subsidiaria de América Móvil que presentó una solicitud de ingreso a la TV mexicana ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2018.

El IFT desveló en diciembre de 2018 que una empresa filial de AMX había presentado en esos días una solicitud para obtener una concesión para la prestación de servicios audiovisuales restringidos en el país, a través de un sistema de televisión de paga u otras plataformas digitales de distribución de contenidos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó entonces que la petición la había presentado una subsidiaria indirecta perteneciente al mismo grupo de interés económico de América Móvil y que tal compañía no era Telmex, hoy regulada por las políticas asimétricas de preponderancia y con un ingreso al mercado de los contenidos audiovisuales expresamente vedado en su título de concesión de 1990.

Claro TV es un operador de televisión restringida con reconocimiento masivo distintos mercados de Sudamérica, por ejemplo en Brasil, dice Juan Gnius, analista en Telracom, donde acumula el 48.5% del negocio local, equivalente a 8.4 millones de accesos y principalmente hogares. Claro TV también despacha en, cuando menos, otros 14 mercados de este hemisferio y atiende por cable, por satélite y por IPTV a sus usuarios, cuenta Gerardo Mantilla, especialista de Artifex Consulting. En América Latina, acompaña la consultora Dataxis, AMX tenía hasta octubre de 2018 el 19% del negocio de TV de paga, el primer lugar de toda la región.

La competencia de América Móvil se ha cuestionado cuál es la subsidiaria indirecta que presentó una solicitud de habilitación de este tipo al IFT, como manera para identificar una parte de la estrategia que ese grupo seguirá en el país en lo que toca al despliegue de ofertas de video o televisión al consumidor final.