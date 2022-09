Sindicato de Volkswagen va por tercera consulta; se votará el convenio original el 12 de septiembre

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen acordó, en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llevar a cabo una tercera consulta de votación con los trabajadores para que se apruebe en convenio de revisión contractual original, por lo que el próximo 12 de septiembre será la votación.

Cabe señalar que la organización sindical emitió una prórroga del emplazamiento a huelga para el próximo 14 de septiembre, por lo que el acuerdo con la empresa y el sindicato es para realizar una nueva consulta, previamente en donde el convenio que están negociando tendrá retroactividad para el mes de julio.

La primera votación el 5 agosto no participó la mayoría de los trabajadores, lo que motivó a que se llamará a una nueva votación, pues no cumplia con el requisito de participación; en el segundo proceso del 31 de agosto fueron 225 votos los que echaron abajo el convenio de revisión que celebraron, por lo que hasta el momento no se ha logrado firmar un acuerdo.

Los sindicalizados más de 6,000 rechazaron el aumento global de 11% que acordaron sus representantes con la empresa.