La industria del acero mexicano no se opone a la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si no se resuelve la medida 232, pero sí el gobierno de Donald Trump no quiere eliminar los aranceles o impone cuotas a nuestras exportaciones, exigimos medidas espejo a las importaciones estadounidenses, sentenció Máximo Vedoya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Acero (Canacero).

"No estamos en contra de la medida 232 que aplica Estados Unidos, lo que no se nos hace justo es que haya incluido a México, cuando no representa ninguna amenaza ni aplicamos subsidios", estableció en el marco del Sexto Congreso de la Canacero.

Destacó que el T-MEC representa una oportunidad de crecimiento para los tres países, ante una regla de origen más estricta que se blinda de las importaciones de acero chino, ruso y otros terceros países, por lo que EU debe entender que el comercio se tiene que ser libre para los tres.

A raíz de la imposición del 25% de aranceles de EU a México, la industria acerera ha perdido una producción de 8% respecto al año pasado, mientras que las exportaciones han caído 30%, lamentó.