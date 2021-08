El sector automotriz vive un movimiento laboral sin precedentes, en principio porque los actuales contratos colectivos de trabajo se encuentran en proceso de legitimación -por orden de la Ley Federal del Trabajo-; a la vez que las empresas deben eliminar, como forma de contratación, el outsourcing que ya quedó prohibido en el país.

En ese sentido, Leobardo Soto, líder cetemista del sector automotriz en Puebla, comentó en entrevista que actualmente se vive un problema, porque si bien están cumpliendo con legitimar los contratos colectivos, en donde los trabajadores emiten su voto personal, libre y secreto, por otro lado las empresas no quieren sindicalizar a los trabajadores que dejan de estar en otra razón social (subcontratados) y prefieren liquidarlos.

“Ahí hay un grave problema, porque las empresas están poniendo muchas trabas, están dando una serie de argumentos jurídicos -para nosotros- no válidos e impidiendo la libertad a los trabajadores de organizarse en los sindicatos que ellos deseen tener. Ahí sí estamos teniendo un grave problema, prefieren liquidarlos antes que se sindicalicen con nosotros o con otra organización, eso es una gran verdad”, detalló.

Esta dificultad, explicó el dirigente sindical, se presenta sobre todo con las empresas de autopartes, una de ellas Servitrans, pero hay muchas, y algunas han optado por cambiar su razón social “para evadir toda esta serie de circunstancias y compromiso laboral con los trabajadores. Las empresas que siempre han evadido la responsabilidad y obligación de tener un contrato colectivo que genere antigüedad, que genere prestaciones y buenos salarios, estas empresas de autopartes prácticamente lo hacen en un 90 por ciento”.

Destacó que “el problema mayor que se está dando en Puebla es que las empresas se están negando a que los trabajadores se asocien en el organismo sindical que más quieran. Y un problema mayor que veo venir en Audi y en la misma Volkswagen, es que no todos los trabajadores están de acuerdo ya con sus comités sindicales; prueba de ello son las elecciones, donde no vota ni el 50% del total de los trabajadores, entonces, que se preocupen ellos (los actuales dirigentes) no nosotros.

Cabe recordar que es posible que los trabajadores voten por no legitimar el contrato colectivo actual, con el fin de que se dé por concluido, y en todo caso, buscar alguna nueva organización sindical que los represente.

Asimismo, Puebla entrará en la segunda fase de implementación de la reforma laboral, con la creación de los Tribunales Laborales en el mes de octubre de este año, “vamos a ver cómo viene la implementación de los nuevos Tribunales espero que sea para bien de los trabajadores y también de los empresarios”.

Soto Martínez sostuvo que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) -el Comité Nacional- inició una serie de capacitaciones para cumplir con las legitimaciones y con los procesos que garanticen la democracia sindical.

