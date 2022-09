Secretaría de Economía presenta su estrategia “Rumbo a una política industrial”

La Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) presentaron la estrategia “Rumbo a una política industrial”, proyecto industrial de innovación y sustentabilidad de México, enfocada en cinco sectores estratégicos que busca impulsar el crecimiento económico y lograr una mayor integración de América del Norte. Mientras que pondrá un piso atractivo a las inversiones del nearshoring (transferencia de una operación comercial a un país cercano), atendiendo los compromisos de la agenda 2030.

Al calificarlo como un “momento histórico”, por fijar el rumbo de la nueva política industrial que en años pasados había sido un tema ignorado para detonar el crecimiento de la economía mexicana, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pidió el apoyo del Poder Legislativo para otorgar recursos presupuestales que permitan financiar e incentivar a los sectores productivos.

El proyecto presentado por la Secretaría de Economía se centra en los sectores agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos, e industrias creativas como estratégicos para la economía del futuro, por el crecimiento acelerado que presentan y la aportación laboral.

"Las industrias seleccionadas como estratégicas en esta política no sólo son del presente, sino que fueron pensadas como núcleo de la economía del futuro. Esto no significa que las demás industrias no son centrales y no son importantes, sin embargo, decidimos hacer esfuerzos coordinados para empujarlas” por la reubicación de las empresas y para lograr una mayor integración en el T-MEC, dijo la funcionaria.

Estamos presentando, Rumbo a una Política Industrial, con alianzas de la academia, el empresariado y los tres niveles de gobierno y legislativo. @GabrielYorio @abugaberjose @NafinOficial @SE_mx pic.twitter.com/ctOCxOpBLZ — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) September 20, 2022

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que “tener una política industrial es un momento oportuno y México, en este momento, tiene un enorme potencial económico de exportación que se incrementa con las oportunidades de la relocalización de empresas y que sin duda, se potenciará con la nueva política”.

El presidente de la Concamin, José Abugaber, estableció que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán de las beneficiadas en este proyecto, ya que son base de la economía nacional, y es necesario que cuenten con las herramientas y apoyos necesarios, tanto financieros como tecnológicos, para impulsar su desarrollo.

“Le pedimos (al Subsecretario de Hacienda) empujar fuertemente un alto nivel de incentivos fiscales para buscar orientar a los consumidores hacia la adopción de vehículos eléctricos y dar un impulso a las empresas eléctricas para que aceleren el paso hacia la adopción de fuentes de energía renovables como la solar y/o eólica”, destacó el líder de los industriales.

kg