La Secretaría de Economía anunció el lanzamiento del proyecto digital Data México, una mega plataforma pública que concentrará datos del país y que permitirá conocer el estado económico de México.

La plataforma cuenta con la colaboración de Mexicans and Americans Thinking Together (MATT) y Datawheel; no requerirá una partida presupuestal, aunque sí la participación de funcionarios para coadyuvar en el desarrollo de la misma. Su primera versión pública estará funcionando en enero de 2020.

En el lanzamiento estuvieron presentes Graciela Márquez, secretaria de Economía; Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de esa misma dependencia; César Hidalgo, cofundador de Datawheel, y Aracely García-Granados, directora ejecutiva de MATT.

Data México consiste en una colaboración de tres años entre la Secretaría de Economía, MATT y Datawheel para la creación de una herramienta digital de análisis y visualización de datos, el fomento de capacidades técnicas y científicas en el uso de datos para la toma de decisiones y la difusión de las herramientas tecnológicas.

“Esta plataforma digital pública y de código abierto encontrará usuarios entre funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil”, dijo Márquez, en el evento, celebrado en la sede de la Secretaría de Economía.

Otro componente de Data México consiste en la creación de un nodo de investigación donde, de forma conjunta, la academia, el sector privado y la sociedad en general utilicen esta herramienta y los nuevos instrumentos que la Ciencia de Datos ha generado para formular las preguntas más apremiantes sobre el desarrollo económico de México y brindar las respuestas para construir las bases de prosperidad y bienestar del país.

César Hidalgo ofreció la conferencia “Aprendizaje colectivo: complejidad económica, difusión del conocimiento y la riqueza de las naciones”, donde habló del uso de herramientas como Data México como un medio para potencializar el crecimiento de los países.