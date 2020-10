La secretaria de Economía, Graciela Márquez, redujo las altas expectativas sobre la producción de litio en México, un mineral que se utiliza actualmente en la producción de autos eléctricos, entre otros muchos usos.

“México no tiene el yacimiento más grande de litio”, dijo la funcionaria, al comparecer en el Senado. “México no produce litio, no hay un solo kilogramo que se produzca”.

Para dar este enuncio, la Secretaría de Economía había programado hacerlo en un foro en el que participarían la Dirección General de Minas y el Servicio Geológico Mexicano, ambos pertenecientes a la dependencia; pero el evento se suspendió la semana pasada.

“Tenemos unos yacimientos con una ley, con un contenido muy bajo, y eso es lo que queríamos compartir en el foro”, dijo.

Márquez expuso que México sí cuenta con amplias reservas de ese mineral, pero con un contenido “muy bajo”, que requiere un proceso metalúrgico “muy caro”.

Probablemente, añadió, los costos de ese proceso metalúrgico bajen en el futuro, pero también acotó que hay “una tendencia en la industria (automotriz) que se está alejando del litio”, por no guardar suficiente energía en el tiempo.

Las declaraciones de Márquez se producen en un contexto en el que había altas expectativas de los beneficios para México en la explotación de litio.

Primeramente, el gobierno de Estados Unidos ha difundo oportunidades de negocio en México a raíz de que a finalees de 2018, “México anunció su gran potencial para la producción de litio con reservas calculadas en 243 millones de toneladas, hasta ahora las más grandes del mundo”.

“Es muy importante recalcar que cuando se dio esa estimación del yacimiento de litio se tomó en cuenta toda la arcilla; pero esas toneladas de arcilla no es litio; el proceso metalúrgico va a llevar a la obtención del ion de litio”, comentó la funcionaria federal.

“La diferencia entre los millones y millones de arcilla (sic) en un proceso metalúrgico, por ciento muy caro y que económicamente no es eficiente; probablemente en el futuro se desarrolle alguna tecnología para hacerlo más eficiente, pero hoy por hoy no es eficiente”, agregó.

El gobierno mexicano ha anunciado su interés en desarrollar una cadena de suministro completa desde la minería de minerales, hasta los productos de litio.

Previamente, se había destacado que con el yacimiento de litio de la empresa británica Bacanora Lithium en Sonora y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se podrían incentivar la producción de vehículos eléctricos en México.

“Algo que se está revisando internamente es alinear ciertas políticas con el tema del yacimiento de litio que se encontró en el norte del país y que es el insumo principal para las baterías de este tipo de mercancías”, dijo en agosto la Secretaría de Economía.

La batería de litio es uno de los siete componentes esenciales que deben acreditar 75% de contenido en América del Norte para gozar de las preferencias arancelarias, según las reglas de origen del T-MEC, un requisito que debe cumplirse en tres años y que inició con una tasa de 66 por ciento.

Ya la Secretaría de Economía autorizó la exención de aranceles a las importaciones de autos y camiones eléctricos nuevos.

Las reservas probables del yacimiento de Bacanora Lithium en Sonora se estiman en 243.8 millones de toneladas y el carbonato de litio, el mineral del que se extrae el metal, asciende a 4.5 millones de toneladas.

Las declaraciones de Márquez fueron en respuesta a una carta leída en la comparecencia por el senador Alejandro Armenta Mier y escrita por el senador Casimiro Méndez Ortiz (ausente), en la que proponía nacionalizar el litio en México y crear una empresa paraestatal llamada Litiomex.

