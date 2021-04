La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus informaron la noche de este martes que no cuentan con reporte alguno sobre “un supuesto incidente en el espacio aéreo de la Ciudad de México en días recientes”, como resultado de la primera etapa de reconfiguración puesta en marcha el pasado 25 de marzo, previa al inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el próximo año.

La respuesta al unísono fue generada por declaraciones del secretario del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), José Alfredo Covarrubias, quien asegura que por la reconfiguración del espacio aéreo se han registrado incidentes, entre ellos el riesgo de colisión entre dos aviones.

“Hemos denunciado que ha habido incidentes, por ejemplo, por la reducción de separación entre aeronaves. El SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano) dice que miento, los invito a que me permitan junto con periodistas a tener acceso a las grabaciones de audio y video para corroborar que no han existido incidentes. Podríamos revisar la información y si ahí aparece que no han existido acepto la responsabilidad de haber dicho mentiras, pero no es así”, dijo en entrevista telefónica.

En un comunicado, la SCT informó que, hasta ayer, ni SENEAM ni la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han recibido informe alguno sobre un posible choque de aeronaves o incidente de esa magnitud en el Valle de México, por parte de pilotos o compañía aérea alguna.

Aeroméxico, que tiene su principal centro de operaciones del país en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), afirmó que los nuevos procedimientos aplicados en el espacio aéreo mexicano tienen beneficios para la seguridad y eficiencia de las operaciones, por lo que la compañía seguirá participando en las iniciativas de las autoridades competentes.

En un boletín de prensa, Volaris refirió que a lo largo de más de dos años trabajó con SENEAM y empresas de consultoría internacional especializadas para desarrollar un nuevo diseño del espacio aéreo basado en la navegación vía satélite (navegación con base en desempeño o PBN, por sus siglas en inglés), la cual es mucho más precisa que los sistemas convencionales que funcionan por antenas de radio localizadas en tierra, conocidas como VORs.

Como parte del trabajo continuo, la aerolínea destacó: en ningún momento ha existido alguna situación que ponga en riesgo la seguridad de nuestras operaciones. Por el contrario, los beneficios han sido muy positivos y tangibles.

En tanto, VivaAerobus aseguró que todos los procedimientos relacionados con el rediseño del espacio aéreo cumplen con las normas internacionales de control de tránsito aéreo y los procesos y protocolos de seguridad, en cuyo desarrollo contribuyó la aerolínea al compartir información operativa y técnica y al ejecutar pruebas en simuladores de vuelo a fin de contribuir en asegurar el cumplimiento de los criterios de gestión de calidad y seguridad operacional.

Sin embargo, aún es pronto para conocer todos los beneficios o ajustes que se requieran implementar de acuerdo con las necesidades de la operación diaria.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx