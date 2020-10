Los representantes de las empresas de construcción y de consultoría de obra del país coincidieron en la “buena noticia” que representó el anuncio de 32 proyectos de infraestructura que deberán iniciar a lo largo del siguiente año con el impulso del sector privado, aunque tienen serias y diversas dudas sobre los beneficios reales que tendrán en la reactivación económica del país y sobre la información técnica que se tiene de ellos (de eso depende su realización).

Un ejemplo común es el Tren México-Querétaro (cuyo monto representa el 20% del total de la inversión anunciada ayer), que “difícilmente” podrá iniciar su construcción en junio del 2021 porque no hay tiempo suficiente para actualizar los estudios requeridos para iniciar el proceso de licitación y se corre el riesgo de que el control de su concesión lo tenga una empresa trasnacional y las locales sean subcontratistas, como ocurrió en otras administraciones.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, pidió al gobierno federal que la asignación de las obras sea mediante licitaciones públicas en las que tengan oportunidad de participar las pymes y no solamente las grandes empresas que ya están presentes, por ejemplo, en el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas.

“Queremos que los proyectos, una vez que estén completos, se pongan a competir en procesos transparentes, de lo contrario todo lo harán 10 o 20 empresas que cuentan con brazo financiero sólido, como un banco. Eso no es correcto. Sí, represento a algunas de esas grandes, pero hay otras 12,000 pymes que están enojadas porque no habrá beneficio para ellas. La industria está en crisis y la derrama económica debe llegar a todos para que la promesa de ayuda al sector no quede en discurso una vez más”, agregó.

Falta información de proyectos

“Hay varios temas relevantes en el anuncio. Uno tiene que ver con la parte energética en donde se habla de invertir cerca de 100,000 millones de pesos, que es una tercera parte del total, y se incluye la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula por 54,705 millones de pesos, pero eso es mucho dinero y no hay más detalles. En la unidad de licuefacción en Salina Cruz dicen que es una alianza estratégica entre CFE y la API que requerirá de 25,200 millones de pesos y me gustaría saber qué significa eso”, comentó el presidente la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Marco Gutiérrez.

Desde su perspectiva, el hecho de que los 32 proyectos tengan como fecha de inicio el 2021 pero no se cuenta con toda la información en la etapa de planeación en la que se encuentran, genera presión y riesgos de que no se concluyan en este sexenio por su complejidad, como el caso del Tren México-Querétaro.

“Se tiene costo total de proyectos, pero eso no quiere decir que se invierte el dinero en la fecha que se dice. Hay que ser cuidadosos y mencionar que el valor del proyecto no se invierte en el 2021 sino a lo largo de la ejecución y para evitar que se incremente hay que planificar bien, estamos a tiempo”, agregó.

