Radio Red AM y Formato 21 salieron del aire el 18 de enero pasado con un rating que se acotó a largo de 2018, una tendencia que ya se observaba desde el 2017 y acentuada a su vez por las “combinaciones” de conceptos radiofónicos a través de una misma señal de espectro, como ha ocurrido desde mayo de ese año con ambas estaciones y sus emisoras hermanas de El Fonógrafo y Radio Centro, entre otras pertenecientes a GRC.

Formato 21 y Radio Red AM fueron desconectadas en enero por motivos técnicos; debido a una reubicación de sus antenas de transmisión y su regreso está programado para mayo próximo, siempre que su concesionario halle un terreno e infraestructura adecuada para la transmisión de señales de amplitud modulada para toda la capital; versiones aseguran que el regreso de Red AM y F21 sería a través de antenas instaladas en las torres del Imer y de Radio Capital, gracias a un contrato de uso de infraestructura pasiva de esas estaciones.

En las mismas fechas también se divulgó que el cierre de ambas estaciones obedeció a problemas financieros y conflictos laborales entre los colaboradores y Grupo Radio Centro (GRC) como patrón, hechos que la empresa reconoció y que por tanto prometió retener a la mayor parte de su plantilla laboral. Así fue que comunicadores con años de trabajo en Formato 21 y Radio Red AM siguen al aire vía Internet para la plaza de la Ciudad de México.

GRC anunció entonces en comunicados de prensa que vendría una reestructura de contenidos para Radio Red AM y Formato 21, con el fin de lograr la eficiencia financiera y operativa de ambos canales, pues los números generales de las emisoras no pasaban por momentos óptimos.

INRA, la firma de análisis de audiencias en medios de radiodifusión, desveló en sus informes regulares que el rating de Red AM/F21 descendió entre enero y diciembre de 2018, de 0.065 puntos en enero, a 0.040 puntos en diciembre, uno de los descensos más notorios para toda la banda de amplitud modulada que cubre esta ciudad.

La dupla Radio Red AM/Formato 21 también acotó su audiencia neta en el año, hasta los 7,195 oyentes promedio y llegó a un mercado potencial diario de 65,783 escuchas. El share de esta “combinación” conceptos radiofónicos llegó a diciembre de 2018 ubicado en 0.43%. Todo lo anterior hizo que Red AM y F21 se colocaran como la señal 16 de 34 más escuchada de la banda de AM de la Ciudad de México, cuando históricamente integraban el top ten de la banda.

La salida de Red AM/F21 marcó a los radioescuchas, que vieron acotada la oferta de programas hablados y noticiosos en su radio. En su mayor parte, Red AM y Formato 21 transmitían noticias, análisis políticos y económicos; charlas con personajes de la política, la cultura, el espectáculo o los deportes, y ambos eran conceptos de referencia en materia noticiosa y de orientación para los escuchas. La última primicia de Formato 21 ocurrió en la tarde del 24 de diciembre de 2018, cuando reportó un accidente aéreo que se convirtió en tema de interés nacional.

Por ello, la ausencia de Formato 21 y de Radio Red se nota en el cuadrante y sus audiencias fueron alertadas de último minuto sobre la desconexión de ambos conceptos, pese a la promesa de Radio Centro de regresar esos contenidos a los micrófonos.

Claudia Benassini, investigadora de la Universidad La Salle en temas de contenidos audiovisuales en Internet, radio y televisión, opina que los medios digitales han arrebatado mercado a conceptos como Formato 21 y ello queda demostrado en los datos de audiencia mensuales reportados por la emisora y lo mismo ocurre con Red AM, pues las audiencias también hallan análisis de calidad en sitios web y más enfocados a públicos específicos.

Si GRC planea regresar al aire con Formato 21 y Radio Red AM, tendrá que ser con una visión diferente a la anterior a la desconexión de esos conceptos.

“Llama la atención que el cierre de Formato21 haya recibido tan poca atención en los medios y redes sociales. Fue más atractivo el nombre de Radio Red, supongo que por el eco de los colaboradores y toda esta idea de reestructuración anunciada por GRC. La audiencia de Formato21 eran básicamente los medios y automovilistas, pues les ayudaba con la información actualizada, y con Radio Red lograron rescatar a una parte de la audiencia de Gutiérrez Vivó, pero esa audiencia se la fueron comiendo otros espacios, la música o Internet...”, dice Benassini, de La Salle, y agrega:

“Este declive se suma a la situación de la radio en general, que no fue muy buena durante el ultimo año, sobre todo las de AM. Radio Red AM y F21 deben este tropiezo a la crisis de la radio hablada que no ha explorado formatos nuevos, porque la pelea se está dando en Internet; allí se han multiplicado las opciones y existen muy buenas propuestas. Sí ellos dicen que van a regresar, debe ser con un nuevo Formato21”.