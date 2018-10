El sector empresarial está dispuesto a asumir el costo del proyecto e invertir en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), siempre y cuando exista la certeza de que la opción será Texcoco; sin embargo, en este momento, lo que más “preocupa” es que la consulta ciudadana tenga como resultado “otro Atenco”, sentenció José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Cancelar la obra daría un mal mensaje a los inversionistas, sobre todo ante los grandes proyectos de infraestructura que plantean en su programa de gobierno del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador), pues se necesita de una cuantiosa inversión en la que necesariamente van a tener que recurrir a inversionistas del sector privado, tanto de México como de otros países del mundo”, alertó.

En entrevista, el dirigente del comercio establecido del país consideró que una consulta popular sobre el NAIM es lo que menos se requiere —en este momento— para resolver si continúa el proyecto o no, pues se corre el riesgo de que quienes ejercen el voto, no sean los expertos en la materia.

Recordó que desde hace 12 años, justamente fueron los habitantes de San Salvador Atenco, con machetes, los que decidieron no construir el aeropuerto en Texcoco, por lo que se optó por ampliar el actual aeropuerto Benito Juárez.

“Quienes decidieron que no se hiciera fueron los habitantes de Atenco, ¿fue una decisión acertada o no?, sería preguntarles a los expertos. Pero correríamos el mismo riesgo, que la decisión la tomen quienes no conocen”, advirtió López Campos.

“Nos preocupa que la consulta ciudadana, que aunque tiene una intención clara de democratizar las decisiones, será una consulta popular, pero no sustentada. En la Concanaco hemos dicho, desde que se abrió a la posibilidad de consulta, que las decisiones técnicas y financieras deben estar sustentadas en la opinión de los expertos en la materia y podrán votar medio millón de ciudadanos, pero no necesariamente tienen los conocimientos de aeronáutica, de logística aeroportuaria o incluso urbana por la dimensión de la obra”.

Expresó que ya el pasado 1 de julio se tomó una decisión: elegir a un presidente de México para que decida el mejor rumbo del país, “él debe asesorarse con los expertos en el tema de aeronáutica, seguridad, pero no se debe someter a consulta cada decisión importante que requiera el país”.

