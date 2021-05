Los seis temas en materia laboral que deberán mantenerse en constante actualización, de acuerdo con la Red de Mujeres Sindicalistas y el Observatorio Laboral, son: subcontratación, libertad y democracia sindical, migración, discriminación y violencia laboral, trabajo infantil e inspección laboral; ya que están, algunos, en proceso de implementación, y en otros casos aún hace falta impulsarlos, como es el caso de la erradicación del trabajo infantil.

En conferencia de prensa, Inés González, quien encabeza la Red de Mujeres Sindicalistas y la campaña “Más reformas, mejores trabajos”, expuso que los documentos que se han trabajado desde hace 18 meses se entregarán al Congreso, una vez que se tenga la nueva conformación de la Cámara de Diputados, en el mes de septiembre-octubre, a fin de seguir impulsado los cambios que permitan garantizar los derechos de los trabajadores que van desde garantizar la libertad sindical, hasta una contratación adecuada.

Tras recordar los cambios recientes que se han hecho a la Ley Federal del Trabajo, como el caso de la subcontratación y el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, González comentó que actualmente “estamos ante un caso que debe llevar muchas reflexiones, la legitimación del contrato de General Motors, pues la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, representa también una oportunidad no solamente de que los trabajadores y las trabajadoras conozcan su contrato colectivo, de qué se trata, qué contiene, sino se da la oportunidad de rechazar al sindicato y al dirigente que ostenta la administración de ese contrato colectivo”.

Añadió que el proyecto “Más reformas, mejor trabajo”, ha tenido muchos momentos “y el momento que sigue es efectivamente, hacer este cabildeo, estas negociaciones estas presentaciones en el Congreso, se atravesó la campaña electoral para que se constituya y tengamos una Cámara de diputados y diputadas organizado, quién va a dirigir las comisiones, quiénes son los interesados de las temáticas, esto va a pasar algunos meses y quizás estamos hablando del mes de septiembre o de octubre”.

GM ejemplo del nuevo modelo laboral

Autores de análisis como el de Pablo Franco, sobre “La democracia y libertad sindical”, explicó que el sector empresarial está procesando los cambios que se han dado, y si bien el caso de GM será emblemático, permitirá analizar y ejemplificar los avances que se tienen que dar y cuya tendencia será la de erradicar los contratos de protección.

“En General Motors no se tenía un contrato de protección, era un contrato del sindicalismo corporativo; entonces a la hora en la que el patrón actúa todavía como si no hubieran cambiado las cosas, y despide a 19 compañeros, lo cual, genera una movilización cobijada en la reforma, impulsada por la reforma, genera un movimiento de la magnitud que ahora ha tomado. ¿Cómo se va a resolver?, no lo sabemos, porque nada más estamos en la legitimación, todavía no se está disputando la representación sindical, se está disputando la legitimación del contrato esto puede hasta suspenderse porque la ley dice que tiene hasta el 2 de mayo del 2023 para legitimar”.