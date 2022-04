El uso de plataformas digitales enfocadas a la oferta de alojamientos a particulares en lugares turísticos ha cobrado gran importancia en los últimos años a tal grado que la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, proyecta un crecimiento de hasta 600 por ciento en un año para aplicaciones como AirBnB.

Al respecto, la compañía Monific, primera plataforma de crowdfunding inmobiliario especializado en el sector turístico en el mundo, señaló que esto representa una gran oportunidad para invertir en este sector a través de la renta de espacios en destinos turísticos, pueblos mágicos, playas, entre otros.

Por ello, David Agmon Mizrahi, CEO y fundador de Monific, habló en entrevista para este medio, sobre la posibilidad de fondear hasta el 50 por ciento de un proyecto inmobiliario bajo un esquema totalmente personalizado.

El empresario destacó que existen muchas razones y beneficios por los que el solicitante o en este caso, el propietario, quiera levantar dinero con Monific.

La primera es para remodelar una casa. “Ninguna persona adquiere o invierte en un inmueble sin haberlo visto previamente, por ello es importante contemplar una remodelación para impulsar un mayor aprovechamiento y atraer a un mayor número de inversores”.

El siguiente punto es para adquirir un socio estratégico, por ejemplo, si tienes una casa en Acapulco, puedes hacer cash out, no tienes que vender la propiedad completa y nosotros invertimos una cantidad y podemos operarla, comercializarla, administrarla, etc.

Al respecto, David Agmon comentó que Monific cuenta con miles de socios inversionistas que participan en el fondeo de un proyecto, proporcionando liquidez a través de fondeo colectivo.

“Tenemos una comunidad de 26 mil inversionistas actualmente, los cuales tienen un código digital que les brinda un descuento en su reservación y si lo comparten con algún conocido reciben una comisión”, detalló.

Por último, uno de los beneficios de fondear a través de Monific es la ampliación de la propiedad.

“Podemos fondear para la ampliación de los activos pero también se pueden integrar las tres modalidades: remodelar, adquirir un socio estratégico y crecer”.