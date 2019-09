Al sector industrial del país le preocupa la disminución de 5.4% de gasto en el rubro de inversión física del gobierno federal planteada en el Proyecto de Presupuesto Egresos 2020, ya que al reducir la compra de maquinaria y equipo para la construcción de escuelas, hospitales, vivienda y telecomunicaciones impactará en el ritmo de crecimiento y generación de empleo.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, sentenció que el rubro de inversión física son renglones clave para las actividades industriales y el bienestar de la población, pues reactiva al sector.

“Renglones de gasto en infraestructura como la construcción y reparación de carreteras, caminos, vivienda, escuelas, hospitales y ampliación de las redes de telecomunicaciones son cruciales para mantener en movimiento la producción industrial, la generación de empleos y la competitividad del país”, sostuvo.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF) se plantea un gasto en inversión física de 634,400 millones de pesos, cifra 5.4% inferior a 670,500 millones aprobados para el ejercicio 2019.

El gasto en capital es también inferior a 732,900 millones de pesos que se plantean en el PPEF por concepto de costo financiero.

Francisco Cervantes también reviró que el crecimiento planteado por el gobierno federal de 4% anual difícilmente se cumplirá.

Manifestó que en los Criterios Generales de Política Económica se prevé una correlación con esta importante disminución (de la inversión física en 5.4%), ya que el estimado de crecimiento para el 2025 dista sensiblemente de la meta inicial de 4%, establecida por el propio gobierno.

La Concamin reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda por mantener un superávit primario de las finanzas públicas, controlar la inflación y no elevar ni crear impuestos .

En cambio, “preocupa la disminución de 5.4% en el rubro de inversión física del gobierno federal, lo que incidirá en el ritmo de crecimiento y generación de empleo”.

De acuerdo con la industria, de los gastos del sector público destinado a la inversión física es el que más impacta a la economía, en cuanto a la generación de empleos y la derrama que genera en la actividad industrial.

“Tenemos un compromiso indeclinable a favor de un crecimiento económico cada vez más dinámico y apoyado en el fortalecimiento del sector industrial mexicano, por lo que reiteramos nuestra propuesta de iniciar una nueva etapa dirigida por una política industrial integral y de Estado, como vía para afrontar las dificultades del entorno económico y conducir a México por la vía de una modernización que genere mayor bienestar, equidad y justicia”, estableció el dirigente fabril.

Hay expectación: economía

Inversores aguardan ratificación del T-MEC

Empresas con potenciales inversiones en México están expectantes a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.

Este lunes, el Congreso estadounidense reinició su periodo de sesiones con la perspectiva de poner a consideración el T-MEC tras varias reuniones en el receso de verano de legisladores demócratas con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca.

“Es muy importante que los tres socios trabajemos para elevar la competitividad de América del Norte; esta región es el mercado más importante del planeta”, dijo Márquez, tras inaugurar el Centro Internacional de Negocios de la Secretaría de Economía y a la presentación del Fintech Week CDMX, en la sede de la dependencia en la Ciudad de México.

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo, coincidió en que el retraso en la aprobación del T-MEC ha retrasado la ejecución de algunas inversiones.

“Hay un poco de incertidumbre y (América del Norte) es el camino y el mercado más importante que tenemos, pero hay que diversificar”, exhortó en el evento.

“¿Por qué lo quiero presentar este periodo de sesiones y no esperarme a que lo aprueben los otros legisladores? Porque si no, le estamos dando largas y hay un problema en la no entrada en vigor del tratado, y es que la inversión está expectante; los inversionistas extranjeros, muchos de ellos están esperando a ver qué pasa”, indicó Márquez”, añadió. (Con información de Roberto Morales)