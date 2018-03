El ex presidente, Felipe Calderón, invitó al presidente electo, Donald Trump, a "pensar un poco" sobre las acciones que está tomando en contra de las marcas de autos que tienen fábricas en México, después de que esta semana el magnate amenzó a diferentes armadoras con diversos aranceles fronterizos, si siguen produciendo fuera de Estados Unidos.

En un mensaje vía Twitter, Calderón, dijo al magnate que "entre más empleos destruya en México, más inmigrantes tendrá el pueblo norte americano. Piensa un poco".

Esta semana, Ford anunció que recularía en sus planes de establecer una nueva planta en San Luis Potosí y usaría parte de la inversión que tenía programada, unos 1,600 millones de dólares, en ampliar su planta de Michigan. Aunque la automotriz estadounidense dijo que la decisión no obedece las órdenes de futuro Presidente, el tema fue discutido ampliamente durante la campaña por la presidencia del magnate.

Ford anunció que la decisión implicaría la creación de 700 nuevos empleos.

Después de la decisión de Ford, Trump amenazó a General Motors y a Toyota con establecer aranceles a las importaciones que hacen esas dos marcas hacia Estados Unidos. Ambas marcas cuentan con fábricas en México y exportan buena parte de la producción hacia el norte.

To @realDonaldTrump : The more jobs you destroy in México, the more immigrants the American people will have. Think a little!