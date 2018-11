Como parte de su visión sobre los plásticos sostenibles, PepsiCo dio a conocer su nuevo objetivo de esforzarse por utilizar 25% de contenido reciclado en sus empaques de plástico para el 2025.

PepsiCo aspira a lograr este objetivo al colaborar con proveedores y socios, para ayudar a aumentar la educación del consumidor, fomentar asociaciones entre los sectores industriales y entre los sectores público y privado, así como también promover una mejor infraestructura de reciclaje y una reforma normativa. El objetivo incluye un propósito específico sobre las botellas de bebidas fabricadas con PET: lograr 33% de contenido de PET reciclado para el 2025.

“Tenemos la intención de lograr esa visión reduciendo, reciclando, reutilizando y reinventando nuestros envases de plástico, y liderando el cambio global a través de asociaciones”, comentó el Dr. Mehmood Khan, vicepresidente y director científico de PepsiCo. “PepsiCo es uno de los mayores usuarios de PET reciclado de tipo alimenticio del mundo. Para impulsar aún más el contenido reciclado en todos los empaques e impulsar el progreso hacia una economía circular, es vital aumentar las tasas mundiales de recolección y reciclaje de desechos mediante la inversión en infraestructura y tecnología de reciclaje”.

La nueva meta de la empresa PepsiCo se basa en las metas anunciadas en el 2016, incluidas en la agenda de la compañía Desempeño con Sentido 2025. La Agenda 2025 incluyó objetivos para que PepsiCo se esfuerce por diseñar 100% de sus envases para que sean reciclables, biodegradables o que se puedan transformar en abono, incrementar el uso de materiales reciclados, reducir el impacto del carbono de sus envases y trabajar para aumentar las tasas de reciclaje.

PepsiCo ha realizado varios anuncios recientes en apoyo de su visión sobre los plásticos sostenibles y los objetivos relacionados de su agenda Desempeño con Sentido 2025. Éstos incluyen:

• A principios de octubre del 2018, PepsiCo firmó un contrato de suministro plurianual con Loop Industries para incorporar plástico Loop PET, que es un material 100% reciclado, en su empaque de productos para mediados del 2020.

• En septiembre del 2018, PepsiCo anunció que colaboraría en la Asociación de Acción Plástica Global, liderada por el Foro Económico Mundial, que trabajará con las partes interesadas en las economías costeras, incluso en el sudeste asiático, para demostrar cómo empresas, comunidades y gobiernos pueden rediseñar sus sistemas de tratamiento de desechos.

• En julio del 2018, Fundación PepsiCo y la organización sin fines de lucro The Recycling Partnership anunciaron el lanzamiento de “All in on Recycling” (“Todos por el reciclaje”).