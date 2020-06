A unos días de que entre en vigor el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en nuestro país, afirmó que no es momento oportuno para que sus connacionales inviertan en México, al enfrentarse a cambios en las reglas del juego y falta de certidumbre jurídica.

“México debería de ser un destino natural, sobre todo por el T-MEC, pero que sepa no hemos visto una gran ola de inversión, al contrario ha sido un gran esfuerzo preservar las inversiones ya existentes y ojalá podamos cooperar, porque en toda la región debemos trabajar juntos para fortalecer nuestro bloque económico”, sentenció al participar en el webinar Décimo Primer Informe Semanal #Covid Industrial de la Concamin.

El embajador dijo que el gobierno mexicano ha dicho que no estaba de acuerdo con políticas de gobiernos anteriores, pero que “se iba a respetar las promesas del pasado y las reglas de juego que ya se había establecido”. No obstante, las acciones en el sector energético en estos últimos meses “han creado incertidumbre sobre esa promesa de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego”, por lo que confió en un pronto a acuerdo.

El representante de EU mencionó que le corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “atraer o espantar inversión” a México, pues agregó, el inversionista es sofisticado y existe un sistema de protección para las inversiones en el T-MEC, “ojalá” no se lleguen a los mecanismos de disputas.

A mis connacionales, “tampoco les puedo mentir y tampoco les puede decir que es un momento oportuno para invertir en México; sí se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera y en varios sectores hemos visto cosas preocupantes”.