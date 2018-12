El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, consideró positivo que el nuevo gobierno tenga retos en materia de infraestructura, como construir el aeropuerto de Santa Lucía en tres años, pero insistió en que debe haber una adecuada planeación para que todo salga bien.

“Siempre tiene que haber proyectos ejecutivos como parte de un ciclo. Nosotros buscamos participar con nuestra experiencia y que no se siente que las opiniones que damos están para desfavorecer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga, porque en este momento no se conoce más información técnica. A lo mejor hay proyectos que se vienen trabajando desde hace tiempo, pero no sabemos”, comentó.

Cuestionado acerca del mensaje presidencial de toma de protesta, donde se insistió en construir el aeropuerto en el corto plazo, reiteró el interés del sector por ser cada vez más activos y formar parte de las decisiones que se tomen a futuro, por lo que espera que se pueda concretar la creación de un instituto de planeación a largo plazo que no esté sujeto a tiempos políticos y sea autónomo.

“Estamos en total disposición de colaborar para fortalecer todas las etapas que implica el desarrollo de infraestructura. Es un tema de estudios técnicos, no de percepciones o ideas. No se debe hablar de creación de empleos y con un croquis querer construir algo. Hagamos las cosas como deben ser. Ya existen experiencias negativas al respecto”, comentó.

Combate a la corrupción

Otro tema que llamó la atención del representante de los constructores de los primeros mensajes del presidente de la República es el combate a la corrupción, en la que fincará su gestión e invitará a la sociedad civil y organismos internacionales para que sean observadores garantes de transparencia en la contratación de obra pública.

“Por supuesto que también nosotros queremos que ya no suceda y pretendemos hacer un seguimiento puntual de este tema con propuestas para que se cumpla la ley. Hemos ofrecido que con las 44 delegaciones de la cámara tengamos foros o talleres al respecto y encontremos soluciones, porque mucho se ha hablado de corrupción, pero también hay extorsiones que nuestros empresarios, por miedo, no han tenido oportunidad de denunciar”, señaló Ramírez.

Además, se buscará que haya una mayor dispersión de la obra en todo el país y evitar la concentración en algunos puntos porque eso afecta a las empresas, que en algunos casos al no tener proyectos tienen que cerrar.

Otro pendiente, es la correcta aplicación de la ley en materia de certificación de empresas, porque a pesar de ser algo ya establecido no siempre se cumple y en varios concursos participan constructoras de reciente creación que no tienen la experiencia suficiente pero se les asignan obras.

Listos, los constructores

Escuchamos un discurso presidencial optimista. Creemos nosotros que en la infraestructura y construcción se ve un panorama alentador en relación a las grandes obras, afirmó el presidente de CMIC, Eduardo Ramírez. Por lo tanto, los empresarios del sector, de todo el país y tamaño, están atentos para participar en:

El desarrollo del Tren Maya.

El aeropuerto de Santa Lucía.

La rehabilitación de refinerías y construcción de una nueva.

El corredor comercial del Istmo de Tehuantepec.

Reconstrucción de escuelas, centros de salud o edificios públicos dañados por el sismo de septiembre del 2017.

La construcción de caminos de concreto en municipios de Oaxaca o Guerrero.

