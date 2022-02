Con una inversión por 18,000 millones de dólares que destinará a su estrategia de electrificación para los próximos cinco años, Nissan Motors anunció que México será el primer país de Latinoamérica en contar con la tecnología e-Power, ya que nuestro país representa uno de los 5 de los mercados más importantes a nivel mundial para la marca japonesa.

De visita a México, Ashwani Gupta, director de operaciones y desempeño de Nissan Motors Co, confirmó que la tecnología e-Power en nuestro país estará disponible en mayo próximo. “México es importante por sus ganancias y ventas. México es el número uno de las prioridades cuando se trata de tecnología y digitalización”, expuso.

El vicepresidente de Manufactura de la planta de Nissan en Aguascalientes, Joan Busquet, dijo que a raíz de la pandemia y la falta de semiconductores se enfrentó una situación “difícil” para la producción de autos a nivel mundial, en la que “tuvimos que tomar decisiones difíciles en cuanto a salir de algunos mercados, también sacar algunos modelos, planes y nos adaptamos”. En el caso de México ajustó su producción de Versa y la trasladó totalmente de Cuernavaca Morelos a Aguascalientes.

Nissan confía en que existan condiciones para producir de manera sostenible, y que México no cerrará las puertas a la energía renovable.

“Ningún país cerrará las puertas a las energías renovables, al final la tecnología, se investiga y están viniendo tecnologías para renovables y no solamente de combustión, y hay que hacer una transición, algunos tardan más o menos y todos tenemos que adaptarnos”, consideró el vicepresidente de manufactura de Nissan.

En entrevista posterior al evento, Joan Busquet insistió en que la marca se adapta a la situación de cada país, “pues las reformas eléctricas, en todas partes del mundo hay reformas si llegan, pues te adaptas, porque tenemos un plan al año 2050 de cero emisiones y vamos corriendo y consumiendo menos C02”.

Refirió que producir autos eléctricos en México corresponderá a la demanda, tenemos instalaciones magnificas para adaptarlas. Pero hoy los volúmenes importantes son de combustión interna.

No obstante, la “electrificación no es un objetivo sino una consecuencia y, ¿cuál es el papel de Nissan entonces en la electrificación?, es cómo hacemos que la opción o la decisión del cliente sea naturalmente más fácil hacia un vehículo eléctrico, eso es lo que vamos hacer. No vamos a decidir que mañana vamos a hacer solamente vehículos electrificados porque no soy yo el que decido”, abundó el director de operaciones y desempeño de Nissan Motors Co.

México será el primer país de Latinoamérica electrificado, “no se trata de Europa, o de Japón o de China, o de América del Norte. Se trata de México y es por eso que venimos con e-Power, en el mes de mayo del 2022 vamos a estar compartiendo todas las especificaciones”, refirió Ashwani Gupta.

Nissan ha desarrollado una tecnología “intermedia” llamada e-Power, que ofrece conducción eléctrica libre de enchufes y asistida por gasolina. Así el vehículo con motor eléctrico no requiere de una batería enorme ni de tomas de corriente; sino de un pequeño motor alimentado por gasolina, cuya misión no es impulsar las ruedas, sino generar energía para que el motor eléctrico sea el que mueva al vehículo.

