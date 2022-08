Napo presenta queja laboral ante EU por huelga en mina

El secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Napoleón Gómez Urrutia, informó que, ante la imposibilidad de un acuerdo para levantar la huelga de la mina de Sombrerete, Zacatecas (de Grupo México), que lleva más de 15 años, acudieron al Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC y presentaron ante el gobierno de Estados Unidos una queja, la cual se encuentra en proceso de análisis.

En entrevista, posterior a su participación en el XVI Encuentro Latinoamericano de abogados laboralistas, Gómez Urrutia detalló que:

el Mecanismo ha ayudado mucho, y presentamos una queja más con una de las minas que lleva más de 15 años en San Martín Sombrerete, Zacatecas y seguirá Taxco, Guerrero, las dos cumplieron el 30 de julio 15 años, probablemente es de los conflictos más largos en el país”.

El también presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado de la República, dijo que estas huelgas no debieron mantenerse por tanto tiempo, si se hubiera aplicado la Ley, incluso revocando la concesión minera; de ahí que “se llevará a queja, la sección 201 de Sombrerete, Zacatecas; la sección 17 de Taxco, y la 65 de Cananea, Sonora”.

Por lo que se busca que, en primera instancia la mina de Sombrerete sea analizada en este Mecanismo de Respuesta Rápida y posteriormente sigan las otras; tal y como se hizo en contra de la empresa Teksid, en donde se ha demostrado que funciona el mecanismo.

Explotación en minas de carbón siguen sin inspección

Gómez Urrutia también comentó que el accidente ocurrido en las Conchas, en el municipio de Sabinas, Coahuila; no tiene trabajadores sindicalizados; además de que es posible que sólo sea un pozo, “que no se puede llamar mina” y se haya dejado de lado la inspección que ayudaría a reducir los riesgos.

“Es claro que se requiere una investigación a fondo, y sobre todo un mayor control e inspección. Se calcula que hay alrededor de 5,000 trabajadores mineros en la región carbonífera de Coahuila bajo estas condiciones inseguras, es algo que denunciaremos y que se haga justicia”, comentó.

Reveló que es imposible llevar a cabo una sindicalización en estas zonas, entre otras razones, por que las empresas despiden trabajadores o incluso cierran la mina con tal de que no haya una sindicalización, “tiene salarios bajos, y condiciones indignas estos trabajadores, son pozos de carbón, no son minas porque no dan condiciones de seguridad para proteger la vida de los trabajadores”. La STPS debe realizar las inspecciones, “en la ley se establece que las empresas deben cuidar la seguridad de los trabajadores, pero ésta sigue siendo relajada, por eso siguen las tragedias”.

pilar.martinez@eleconomista.mx